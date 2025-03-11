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因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲大量新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

文／中央社台北11日電

面對中國汽車的低價傾銷，俄羅斯今年一月提高汽車關稅，以減緩對本土製造業的衝擊。

英國金融時報日前披露，俄烏戰爭爆發後，西方企業因制裁而撤出俄羅斯乘用車市場後，中國車企迅速填補了市場空缺；與此同時，由於美國、歐洲、加拿大等國家對中國汽車實施反傾銷措施而限制銷售，中國車企加快了對俄羅斯的出口步伐。

這兩大因素推動了中國汽車在俄羅斯的銷量激增。據中國乘用車協會的數據，2023年俄羅斯共購買超過100萬輛中國汽車，中國品牌在俄國市場的占有率攀升至63%，而本土品牌市占率則降至29%。

報導稱，莫斯科今年1月將類似關稅的汽車「回收費」提高至約7500美元（約新台幣24.6萬元），較去年9月上漲逾兩倍；而該關稅計畫將以每年10%至20%的幅度遞增，直到2030年。

外電稍早前報導，過去一年，除了歐美、加拿大以中國政府補貼導致市場不公平競爭為由對中國電動車徵收高額關稅，巴西、泰國和巴基斯坦等開發中國家也採取反傾銷調查等措施，以保護本國市場免受中國進口汽車的衝擊。

塔斯社（TASS）等俄媒稍早前報導，俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）上月初在俄羅斯國務委員會有關工業方面的會議上提到，3個中國品牌的進口卡車嚴重不符俄國法規，根本就不應上路。報導未提到這3家中國車廠的名字。

阿里漢諾夫說，中國車廠正積極滲透俄羅斯車市，而且市占率屢創新高。在這種情況下，俄羅斯工業貿易部雖曾採取調整回收費等措施試圖加以平衡，但仍然不足，還需更嚴格的認證工作，特別是檢查量產車輛是否符合法規。

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

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