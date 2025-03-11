311地震滿14週年！搜尋「3.11」日本Yahoo就捐10日圓　助災地重建

▲參加人數累計460萬人。（圖／翻攝自日本Yahoo官網）



記者施怡妏／綜合報導

日本311大地震今（11日）滿14週年，日本雅虎（Yahoo! JAPAN）每年都會舉辦「Search For 3.11」活動，只要在3月11日當天，於日本雅虎搜尋「3.11」關鍵字，母公司LY Corporation將捐出10日圓（約新台幣2.24元）給東日本大震災和能登半島地震、豪雨的災區支援團體。

常在臉書分享時事的「DJ金寶」貼出一張照片，只要在日本Yahoo搜尋「3.11」，就會有10日元被捐出，用於支持那片受到災害影響的土地，「簡單的幾秒鐘，一次善意的舉動，快行動吧！讓你的搜尋也能成為一份力量」。

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根據活動頁面，截至台灣時間上午11點20分，已有超過460萬名使用者搜尋「3.11」，累計捐款金額已超過4600萬日圓（約1029萬元新台幣）。

旅日達人林氏璧也在臉書發文，「時間過得好快，當年我人在美國北卡研修，看到新聞報導上一個個怵目驚心的畫面，為了地球另一邊的日本擔心。如今還是歷歷在目呀。」並分享每年捐款出的金額，2016年總共捐出2466萬日圓，2021年開始和LINE合辦，總共有11,966,730人搜索，捐出了上限的一億日圓。2022年捐出8197萬日圓，2023年捐出9428萬日圓，2024年則捐出上限5000萬日圓。