美國陷「川普衰退」風險加劇！　專家：混亂操作關稅

▲美國總統川普在關稅問題上的混亂操作，持續打擊市場信心。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國經濟學家警告，由於美國總統川普在關稅問題上的混亂操作，持續打擊市場信心，導致美國經濟在2025年陷入「川普衰退」（Trumpcession）的風險加劇。

根據《衛報》報導，華爾街股市在10日大幅下跌，投資人擔心川普（Donald Trump）不可預測的關稅貿易戰和經濟政策將影響美國經濟成長，近期企業與消費者信心急遽下滑更是雪上加霜。

在全球市場的拋售壓力下，道瓊工業指數下跌1.5%，標普500指數（S&P 500）下跌2.4%。歐洲股市也受到波及，倫敦FTSE 100指數下跌0.9%，德國DAX指數跌1.7%，法國CAC指數則下滑0.9%。

經濟學家認為，「川普衰退」的風險正在加劇，總統的邊緣政策與搖擺不定的關稅態度已經嚴重影響全球市場。例如，美國上週第二次暫停對加拿大與墨西哥的商品加徵關稅，這種反覆無常的做法讓投資人憂心忡忡。

▲經濟專家認為，川普正在把政治利益放在經濟和股市之上。（圖／路透）



交易平台XTB研究總監布魯克斯（Kathleen Brooks）指出，川普正在把政治利益放在經濟和股市之上，「他的關稅政策反覆無常，加上他那種過時的『美國優先』（America First）觀點，正在打擊消費與市場信心」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）則將今年美國GDP成長預測從1.9%下調至1.5%，「我們原本預期川普政府會先推動限制經濟成長的政策，之後才會推出有利經濟的措施，但事實上，這些抑制成長的政策比預期來得更加嚴厲。特別是關稅，不僅來得更快，範圍也更廣。」

高盛（Goldman Sachs）分析師表示，美國經濟衰退的機率已經從15%提高到20%，並調整了預測，納入更高的關稅與通膨影響，以及對GDP和就業市場的衝擊。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）表示，「市場現在開始擔心2025年的經濟成長前景，川普的關稅政策一直充滿不確定性，他總是剛宣布要加稅，然後又很快撤回，這種混亂的節奏甚至快到下一個關稅公告還沒出來，上一個決策就已經反轉了。」

多諾萬指出，美國目前的關稅政策仍讓企業有機會趁機漲價，一些商家甚至可能預先調漲價格，以防關稅真正實施，但最終這些關稅可能又會被撤銷，進一步加深市場的混亂局面。