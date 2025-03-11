爆乳黃牛先生竟是補教師「劉立」　吸收學生寫程式

▲劉旻岳夫妻檔常投宿雙北地區的五星級飯店，檢警去年底在新北市的希爾頓飯店逮到他們。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

號稱全台最大的黃牛票集團首腦劉旻岳及張依萍夫婦，上個月遭台北地檢署以違反《文化創意產業發展法》及偽造文書等罪嫌，起訴並具體求刑7年，檢方查出，劉旻岳夫婦去年在周杰倫於大巨蛋演唱會門票開賣前，就在網路社群宣傳保證有票，囂張的行徑引起檢警注意，經蒐證終於逮到以劉為首的黃牛票集團，更揭發他如何企業化經營該犯罪集團。

劉旻岳過去是桃園數學補教老師，因黃牛票太好賺，索性找來昔日學生分工擔任搶票工程師及售票人員集團經營，犯案8年至少海撈4千3百萬元；此外，他與妻子篤信命理，不但算中今年將有官司臨頭，即便設下金流與通訊斷點，仍賊星該敗遭逮，如今連名下豪宅也被查扣。

▲劉旻岳的妻子張依萍（圖）經常在臉書分享吃喝玩樂，甚至出國聽演唱會，生活相當豪奢。

本刊調查，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉找工程師撰寫非法程式搶演唱會門票，由於收入驚人，生活相當豪奢，幾乎每月出國1、2次，到處吃喝玩樂，且都搭商務艙，不過，劉旻岳十多年前只是桃園地區化名「劉立」的小型數學補習班老師，可說默默無名，為賺取外快，以時薪100元的代價找學生代排演唱會門票，再加價轉售牟利，有時一張1,000元的門票，加價5,000元仍有人買，利益驚人。

▲周杰倫去年底在大巨蛋辦演唱會一票難求，黃牛票當時炒作到31萬元。

食髓知味的他，後來乾脆不當補教老師，專心轉戰黃牛票，除了妻子是以前補習班的學生，旗下的搶票工程師及助理，也是過去跑腿買門票的學生，但他相當摳門，每月只給工程師3萬到4萬元月薪，助理則以鐘點計薪。

▲劉旻岳位在中壢地區的豪宅已被查扣，將來恐遭拍賣充公。

劉旻岳過去曾因賣黃牛票被抓，但僅被以違反《社會秩序維護法》罰錢了事，由於他這幾年規模越做越大，養了多位工程師專門寫程式搶票，還大膽地找助理經營黃牛臉書及LINE粉絲團，累積逾5萬名粉絲加入，甚至跟海外黃牛集團合作搶票分潤，常大量寄送門票到海外各地。



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