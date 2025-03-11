爆乳「黃牛」大起底！補教名師墮落　律師、警察、民代都涉案

▲劉旻岳原是數學補教名師，如今因賣黃牛票遭起訴。（圖／ETtoday授權）

圖、文／鏡週刊

全台最大的黃牛票夫妻檔劉旻岳、張依萍日前遭北檢起訴，成為首宗賣黃牛票吃上官司的案例。本刊掌握，這對夫婦涉與工程師開發非法程式搶票，甚至打出早鳥優惠，將6,880元的周杰倫演唱會門票賣到4萬至6萬元，利益驚人。

檢警查出，劉姓犯嫌所屬黃牛集團是全國最大販售黃牛票業者，在網路群組擁有破5萬粉絲，並在各大通訊軟體Line、Twitter、蝦皮拍賣等平台，大量發送廣告招攬黃牛票代購生意，以預購方式販賣黃牛票，行徑相當囂張。

▲全台最大黃牛票集團首腦劉旻岳的妻子張依萍（圖）常穿爆乳裝在臉書炫富，估計2人8年來海撈4千多萬元。（翻攝自張女臉書）

檢方查出，劉旻岳夫婦犯案8年多，賣出近萬張各式演唱會或國際棒球賽門票，專案小組發現還有多個黃牛集團仍逍遙法外，且還查出有律師在偵辦過程中通風報信，並有派出所主管與民代助理長期向該集團索票，疑涉不法，正另案擴大偵辦中。

▲周杰倫演唱會一票難求，有歌迷持大海報在大巨蛋外跪求門票。（鏡新聞提供）

本刊調查，劉旻岳集團鎖定周杰倫、五月天、張惠妹、蔡依林、張學友、魔力紅等知名藝人演唱會，及棒球亞錦賽等熱門球賽門票搶票，還跨國跟泰國與菲律賓等地的犯罪集團合作，用虛擬幣往來付款，將門票寄至香港、澳門或日本等地區，宛如黃牛票的國際大盤。

▲刑事局破獲劉旻岳夫妻檔黃牛集團，查扣多支手機及黃牛門票。（鏡新聞提供）

不過，該集團賊星該敗，全案起因天王周杰倫演唱會門票預售，15萬張5分鐘內被一掃而空，最高同時上線逾89萬人搶票，黃牛票更喊到一張31萬元。檢警組成專案小組調查發現，劉旻岳夫妻檔光在周杰倫演唱會就搶到198張門票，被逮時已經收訂金200萬元。

▲周杰倫去年底在大巨蛋辦演唱會一票難求，黃牛票當時炒作到31萬元。（翻攝畫面）

更誇張的是，劉姓夫妻早在去年9月就公布預購訊息，甚至喊出「早鳥優惠」。為了應付龐大的票務需求，劉旻岳與國內、外的工程師組成搶票集團，分工合作由工程師建立大量虛構身分證字號及假名，再到售票官網如拓元網站註冊大量會員帳號，等熱門演唱會或運動賽會要買票，就以搶票程式同時操作上百筆會員登入系統，其中還不乏早已過世之人的身分證字號。



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