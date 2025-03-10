硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

圖文／鏡週刊

隨著時代進步，傳統家庭觀念逐漸式微，若一味強求結果都不會太好。一名不會下廚的新手人妻應公婆要求，嘗試每天下班回家煮晚餐，結果害公婆吃到食物中毒送醫。可即便如此婆婆仍不死心，最後一次進廚房人妻忘記關火，直接把廚房給燒了，氣到婆婆崩潰大罵她是掃把星，要夫妻倆趕快搬出去住。

該名人妻在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露自己新婚剛剛滿月，公婆規定她每天下班要煮晚餐。由於婚前同居時都是老公下廚，每次她想賢慧一下不是菜沒煮熟就燒焦，老公便多次警告她別碰廚房。

不過婆婆堅持要人妻下廚，並說熟能生巧，老公雖然百般不願，也只能私下安撫「沒關係妳就煮…一星期他們就不會要妳煮了。」殊不知公婆的傳統觀念會害他們把自己吃進醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管人妻盡力下廚，看到家人願意賞臉也很感動，但有些事情真的不能強求，家中兩老很快就食物中毒送醫，才知道早上買的蝦跟肉沒放冰箱，因為人妻本以為當天市場採買的食材很新鮮，不用放冰箱。

即便鬧進醫院、天天吃胃藥，婆婆依舊堅持要媳婦煮晚餐，讓老公忍不住翻白眼。終於在人妻最後一次煮晚餐時，因為忘了熄火導致火燒廚房，氣得婆婆大罵她是掃把星，要兒媳一塊搬出去住。

貼文一出網友紛紛叫好，認為人妻就是要反制公婆，「我覺得你是故意的，但是我沒有證據」「當傻媳婦也是一個方法」「都在吃胃藥了還硬要人家煮，不是自己活該嗎????」「筆記…」「以實力打敗魔法！」



更多鏡週刊報導

蔡依珊嘆「該斷就斷」刪文引猜疑 本人親自解釋：沒頭沒尾會反省

50嵐「9年前菜單」超夯1品項曝光 鐵粉敲碗：超懷念的

中國人偷拍日本女空服員！陸網友幫腔嗆「哪犯法了？」 全日空怒拿法條回應