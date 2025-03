《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

▲《富爸爸窮爸爸》作家清崎示警,史上最大股市崩盤要來了,建議買黃金等資產避險。(圖/ETtoday資料照片)

記者趙蔡州/綜合報導

知名理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎(Robert Kiyosaki)近日示警,他在另一本著作中《經濟大預言-清崎與富爸爸的對話》預測的史上最大股市崩盤即將到來,將嚴重衝擊嬰兒潮世代,建議投資人應該買入黃金、白銀及比特幣,避免受崩盤波及。

清崎(Robert Kiyosaki)9日在社群平台X直言,他在書中預言的史上最大股市崩盤即將到來,將嚴重衝擊嬰兒潮世代,他也舉拿出過去更具保障性確定給付制(DB)退休計畫,嬰兒潮後常用的確定提撥制(DC)退休計畫進行對比,直言如今退休計畫制度存在弱點。

清崎解釋,一旦股市崩盤,DB退休計畫必須按照計畫規定的向投資人支付款項,而.DC退休計畫僅需支付投資人繳納的金額,且有一個前提是,股市崩盤後,還有剩餘的資金可供給付。他將上述的問題歸咎於教育體系的失敗,認為學校未教導足夠的金融教育,讓許多人輕信自己有足夠能力保障自己的財富。

清崎甚至把目前的金融體系形容是充滿腐敗且欺騙的貨幣龐氏騙局,至於個人應該如何擊敗這個騙局,解決方法是擁有實體資產,像是購買黃金、白銀及比特幣。他也提醒,絕對不要購買黃金、白銀和比特幣的ETF,因為ETF跟美元、美債一樣都是虛假的。

IN Rich Dads Prophecy, published in 2014 I predicted the biggest stock market crash was still coming.



Unfortunately that crash has arrived….possibly wiping out the futures of millions of baby boomers

World wide.



US Baby boomers are the first generation with a 401k and…