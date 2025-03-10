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《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲《富爸爸窮爸爸》作家清崎示警，史上最大股市崩盤要來了，建議買黃金等資產避險。（圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

知名理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）近日示警，他在另一本著作中《經濟大預言-清崎與富爸爸的對話》預測的史上最大股市崩盤即將到來，將嚴重衝擊嬰兒潮世代，建議投資人應該買入黃金、白銀及比特幣，避免受崩盤波及。

清崎（Robert Kiyosaki）9日在社群平台X直言，他在書中預言的史上最大股市崩盤即將到來，將嚴重衝擊嬰兒潮世代，他也舉拿出過去更具保障性確定給付制（DB）退休計畫，嬰兒潮後常用的確定提撥制（DC）退休計畫進行對比，直言如今退休計畫制度存在弱點。

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清崎解釋，一旦股市崩盤，DB退休計畫必須按照計畫規定的向投資人支付款項，而.DC退休計畫僅需支付投資人繳納的金額，且有一個前提是，股市崩盤後，還有剩餘的資金可供給付。他將上述的問題歸咎於教育體系的失敗，認為學校未教導足夠的金融教育，讓許多人輕信自己有足夠能力保障自己的財富。

清崎甚至把目前的金融體系形容是充滿腐敗且欺騙的貨幣龐氏騙局，至於個人應該如何擊敗這個騙局，解決方法是擁有實體資產，像是購買黃金、白銀及比特幣。他也提醒，絕對不要購買黃金、白銀和比特幣的ETF，因為ETF跟美元、美債一樣都是虛假的。

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