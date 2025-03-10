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無更生教化可能！高雄男13刀砍死鄰居夫妻　遭判死理由曝

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男（中）一審被判處死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市63歲吳姓男子長期自認樓上的羅男一家發出噪音，2023年9月間竟持刀砍殺羅男夫妻後逃逸，死者2名孩子目擊過程，高雄地院今（10）日下午宣判，合議庭認為吳是事先預謀，手段殘忍，且在接受量刑鑑定及開庭時，曾對鑑定人員及被害家屬出現口語及動作威脅之行為，無更生教化、再社會化可能，因此依殺人罪判處吳嫌死刑。

這起震驚社會的案件發生在2023年9月15日上午7時許，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓將羅姓夫妻砍殺，而報案的是死者的2名年幼兒子，當時正準備出門上課，目睹兇案過程後，嚇得穿著校服緊急衝到樓下管理室大喊求救，「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌自認樓上住戶發出噪音，憤而犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吳男殺害鄰居後騎車逃逸，在屏東落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳嫌犯案後立即逃離現場，並騎著機車一路南下，還多次被監視器捕捉到身影，警方循線追緝，最終在屏東縣枋寮鄉臨海路上發現僅穿著白色吊嘎的吳嫌，隨即上前將他壓制，並且上銬帶回。

全案原本排定由國民法官審理，但羅家家屬擔心兩名幼童受到二度傷害，因此聲請依一般程序審理，獲得法院裁准，上個月高雄地院進行言詞辯論審理，吳嫌在檢、警偵辦過程中一度坦承犯案，還要求盡快判他死刑，不料，在法庭上吳嫌又翻供否認犯行，也讓被害家屬痛批吳男毫無悔過之心，要求法官判處重刑。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳男認為樓上長期製造噪音，竟持刀殺了鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

法官認為，吳姓嫌犯雖否認犯行，但根據相關事證，認定他犯行明確，且他在審理期間堅定行使緘默權、明確否認犯行、翻異前詞更為應答等情，認為並無精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低之情形。

法官審酌一切情狀，認為吳嫌犯行是事先預謀，出於殺人之直接故意而為，手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性，無證據證明其確罹有雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，及其他相關一般情狀，認為他已無更生教化、再社會化之可能，須採取宣告死刑此等永久隔離之最後手段，因此判處他死刑。

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