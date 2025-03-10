韓劇畫面重現！星空下重溫21首經典OST　周末高美館浪漫登場

▲三月第二週《韓劇OST星空交響》草地音樂會將在高美館草坡登場。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市文化局上周在高美館草坡舉辦《小魔女瑪蒂達》草地音樂會，大獲好評，這周末特別獻上《韓劇OST星空交響》，將一夜演繹21首經典韓劇原聲帶名曲，並搭配巨型影音螢幕放映10多部韓劇經典畫面，由高雄市交響樂團現場演出，韓國歌手Sam Kim、OST女王金那英則各自帶來3首歌曲，將帶領觀眾穿越韓劇經典，享受感官視聽覺的多重震撼。

每一部精心製作的韓劇，其原聲帶(OST)無疑都是深入人心的音樂瑰寶，以當年度最受歡迎的韓劇之一為例：《來自星星的你》中的「My Destiny」，自發行以來便深受劇迷樂迷們喜愛，成為代表浪漫情感的經典旋律；而在《太陽的後裔》中的「You Are My Everything」，則在劇中第4集尾聲的初吻場景中隨著旋律的流淌，完美詮釋男女主角命中注定的愛情，成為象徵愛的主題曲，並一度登上音樂排行榜冠軍。

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《太陽的後裔》OST中的另一首佳作「Once Again」，將由擁有溫暖聲線的韓劇OST女神金那英演唱，這首曲子深刻描繪了一段曲折的愛情故事，配合深情的鋼琴旋律，帶領觀眾沉浸在劇中無數難忘的回憶中；而來自當年度話題性十足的《雖然是神經病但沒關係》中的「Breath」，則將由音樂鬼才Sam Kim獻唱，他的迷人嗓音將完美呈現這首經典原聲曲，將感動現場觀眾的每一顆心。

▲《韓劇OST星空交響》草地音樂會將由吳曜宇指揮及高雄市交響樂團現場演奏。（圖／高雄春天藝術節提供）

文化局表示，3月15、16日2個晚上，將為觀眾呈現21首精選韓劇OST，串連10多部韓劇的經典畫面，這次音樂會邀請韓國製作團隊MOST CONTENTS攜手合作，該團隊以其在韓國文化領域的深厚專業知識及韓劇OST原聲帶創作經驗而享有盛譽，並成功拓展其業務至全球市場。

▲草地音樂會將演繹《白色巨塔》OST，並搭配韓劇畫面。（圖／高雄春天藝術節提供）

這場草地音樂會將演繹來自多部經典韓劇的OST，包括：《來自星星的你》、《魷魚遊戲》、《愛的迫降》、《白色巨塔》、《黃真伊》、《大長今》、《雲畫的月光》、《夫婦的世界》、《陽光先生》、《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》、《歡迎來到王之國》、《All in真愛賭注》等多部廣受觀眾喜愛的作品，這些音樂不僅完美強化了劇情中的情感氛圍，更使觀眾得以更深入地感受劇中人物的情感糾葛與心路歷程。

▲韓國實力歌手Sam Kim將演唱《那年，我們的夏天》經典OST。（圖／高雄春天藝術節提供）

在這場音樂盛宴中，金那英與Sam Kim實力派歌手的深情演繹，將深刻打動每位觀眾，而小提琴家金美廷的精湛獨奏，則將音樂與情感的力量融為一體，帶來雙重震撼，讓每一首曲目都在現場聽眾心中激起深刻的共鳴；2位歌手將演唱來自《那年，我們的夏天》、《歡迎回到三達里》、《山茶花開時》等熱門劇集的OST，為整場音樂會獻上聲動心弦的好歌喉。

文化局表示，《韓劇OST星空交響》草地音樂會將於3月15、16日晚間7點於高美館草坡登場，演出全長100分鐘，含中場休息。此次觀眾購票可洽OPENTIX售票網，同場次購買4張，享9折優惠，另規劃有青年席5折優惠。