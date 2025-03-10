垃圾山倒塌30人活埋亡　他強忍腐臭目睹「摯友屍體被拉出」

▲烏干達首都的垃圾場倒塌，導致至少30人遭活埋身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏干達首都坎帕拉（Kampala）發生駭人事件，基特易茲（Kiteezi）垃圾場發生倒塌意外，至少30人被活埋身亡。22歲拾荒者普林斯（Okuku Prince）回憶，他目睹摯友遺體被尋獲時，周圍盡是一片腐爛與惡臭的廢棄物，而他認為恐怕還有更多人深埋垃圾堆之下。

BBC報導，烏干達的青年失業率已經到了「危機」的程度，許多人透過清洗與出售他們所發現、依然堪用的廢棄物品勉強維生，從漁網、塑膠瓶、玻璃罐、二手電子設備都有。

普林斯原本在烏干達伊斯蘭大學攻讀法律，家庭經濟狀況不穩之後，無法負擔高昂學費，才會成為拾荒者，「我早上來這裡的垃圾場，蒐集塑膠袋，拿去清洗，然後賣掉」，每天能夠賺取1萬先令（約新台幣125元）。

普林斯強忍淚水回憶，去年8月，基特易茲垃圾場的倒塌意外，導致30人喪命，其中包括他的好友凱齊亞（Sanya Kezia）。普林斯說，21歲的好友終於被挖出來時，遺體被腐臭垃圾包圍，他臉上還有傷痕。

'My best friend went to work - and was crushed to death by rubbish' https://t.co/iOHxBSebhb — BBC News (World) (@BBCWorld) March 9, 2025

儘管罹難者家屬獲得政府發放的賠償金，但因為這場意外失去家園的200多人，卻沒有獲得任何補償，靠著拾荒維生的居民，更是進一步陷入經濟困境。坎帕拉首都管理局（KCCA）表示，他們仍在等待相關評估與預算分配。

意外發生後，市議會與中央政府互踢皮球，指控彼此疏忽與瀆職。目前已有3名高官被革職，政府仍在起草法案，要把有機垃圾轉為堆肥。但政府權力鬥爭、財務管理不善，加上民眾缺乏垃圾分類、資源回收的概念，導致問題無法解決。

當地都市規畫師穆拉穆齊（Frank Muramuzi）認為，基特易茲垃圾場發生倒塌事故，可說是不可避免的，因為人們缺乏基本常識，「你不可能把400萬人產生的垃圾、可分解和不可分解的，全都混在一起，送到同一座垃圾場。不，我們不應該這樣做，但我們已經這麼做20多年了。」

他指出，這座垃圾場缺乏回收、分類與焚化設施。隨著垃圾一層層堆積，有機物腐爛與分解，導致溫度升高，卻缺乏通風，甲烷等氣體在底部累積，進一步促使整座垃圾山的結構日益脆弱。