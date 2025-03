垃圾山倒塌30人活埋亡　他強忍腐臭目睹「摯友屍體被拉出」

▲烏干達首都的垃圾場倒塌,導致至少30人遭活埋身亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

烏干達首都坎帕拉(Kampala)發生駭人事件,基特易茲(Kiteezi)垃圾場發生倒塌意外,至少30人被活埋身亡。22歲拾荒者普林斯(Okuku Prince)回憶,他目睹摯友遺體被尋獲時,周圍盡是一片腐爛與惡臭的廢棄物,而他認為恐怕還有更多人深埋垃圾堆之下。

BBC報導,烏干達的青年失業率已經到了「危機」的程度,許多人透過清洗與出售他們所發現、依然堪用的廢棄物品勉強維生,從漁網、塑膠瓶、玻璃罐、二手電子設備都有。

普林斯原本在烏干達伊斯蘭大學攻讀法律,家庭經濟狀況不穩之後,無法負擔高昂學費,才會成為拾荒者,「我早上來這裡的垃圾場,蒐集塑膠袋,拿去清洗,然後賣掉」,每天能夠賺取1萬先令(約新台幣125元)。

普林斯強忍淚水回憶,去年8月,基特易茲垃圾場的倒塌意外,導致30人喪命,其中包括他的好友凱齊亞(Sanya Kezia)。普林斯說,21歲的好友終於被挖出來時,遺體被腐臭垃圾包圍,他臉上還有傷痕。

