史上第一人！烏干達好手半馬跑出56分42秒　刷新世界紀錄

▲烏干達長跑好手基普利莫參加半馬賽事，跑出56分42秒驚人成績，打破世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏干達24歲長跑好手基普利莫（Jacob Kiplimo）16日在西班牙參加半程馬拉松賽事，跑出56分42秒驚人成績，刷新男子半馬世界紀錄，成為史上第一位在這項賽事跑出不到57分鐘成績的選手。

CNN、法新社報導，基普利莫以56分42秒的成績跑完半馬，刷新衣索比亞好手凱耶查（Yomif Kejelcha）先前創下的57分30秒世界紀錄，大幅躍進48秒，這也是男子半馬世界紀錄最大單次躍進，有望在世界田徑總會審核之後正式成為新世界紀錄保持人。

基普利莫透露，比賽期間的氣溫、賽道都非常棒，也沒有風，一切都比預想狀況還要好，原本設定速度是每公里2分45秒，「但我發現自己精力充沛，決定開始加速。我從未想過可以在57分鐘內完賽，這令人難以置信」。

基普利莫這趟平均速度為每小時22.3公里，以56分42秒跑完半馬，領先第二名肯亞選手康沃羅（Geoffrey Kamworor）2分多鐘。除此之外，基普利莫還創下15公里世界最佳成績，花費39分47秒。

基普利莫早在15歲就參加2016年里約奧運，參加男子5000公尺田徑比賽。對於這次的比賽，他說，對於這次的表現感到興奮，「一開跑就很有力，希望能跑出精采的比賽，但沒想到會打破世界紀錄。隨著每一公里的前進，發現自己正以創紀錄的速度向前，我告訴自己，無論付出什麼代價，都必須保持這個速度」。

▼ 基普利莫早在15歲就參加2016年里約奧運。（圖／達志影像／美聯社）