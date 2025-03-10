前那瑪夏區長收上千萬回扣！賄款藏冰箱　重判15年10月定讞

▲高雄市那瑪夏區前區長吳牧群（中），收賄遭判刑定讞。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍的高雄市那瑪夏區前區長吳牧群（原名白樣．伊斯理鍛）遭檢方查出，任內涉嫌向廠商收賄近2000萬元，除了部分賄賂用來抵債以外，甚至還以冰箱來收受賄賂，取賄過程也遭徵信社錄影存證。一審將吳男重判有期徒刑18年，二審改判有期徒刑15年10月、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

吳牧群為布農族人，現年63歲，曾經擔任2屆高雄縣桃源鄉長，2011年高雄縣市合併改制後他轉戰那瑪夏鄉，成為首位官派那瑪夏區長，直到2014年直轄市原住民區長改民選，他在2018年又在選戰中獲勝，擔任第3屆那瑪夏區長。

判決指出，吳男2018年勝選、宣誓就職當天，陳姓廠商就前往吳男競選總部，希望吳男不要終止「107至108年度那瑪夏區委託工程技術服務案」契約，吳男當時承諾不會解約，但又語帶保留的說「那就看你誠意」，隨即手指辦公室角落冰箱。陳男隨後非常識相的回到車上，拿出60萬元賄賂放在冰箱內；他還擔心錢沒被取走，要徵信社的人在現場盯哨，錄影拍下吳男收取賄賂的過程。吳男收下賄賂後，就指示承辦人發函及召開協調會，讓陳姓廠商繼續依原契約執行。

另外他就任後，透過陳姓廠商向其他廠商借款880萬元，但因為無力償還，就允諾廠商從標案的回扣中抵償債務，廠商也依照每個標案執行難易度的不同，按8%至18%不等比例計算，再依八成概算應支付回扣數額，半數用以抵償880萬元借款，其餘以現金交給吳男。另外吳男也透過陳姓廠商，再向其他廠商收取賄賂上百萬元。前前後後總計收取回扣及賄賂至少1,034萬7,400元、抵償債務690萬6,820元，合計達1,725萬4,220元。案經檢調單位查證屬實，提起公訴。

一審法院認定除了1725萬餘元的賄賂外，還藉著到紐西蘭考察名義，向廠商收取賄賂6萬元，因此一審將吳男重判有期徒刑18年。但上訴二審後，高等法院高雄分院認為此部分無罪，改認定收賄1725萬餘元，也改判有期徒刑15年10月、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。