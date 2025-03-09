傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

▲屏東男傳假消息給21名親友，遭判刑並罰3萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東葉姓男子在第16屆總統選舉期間，轉傳假訊息給21名親友，內容為「去中國教導葉克膜，活摘器官，接受性招待，收錢…背叛台灣，真是該死」，並附上柯文哲的合成照片，遭柯文哲提告。屏東地院審理，法官判葉男犯散布文字圖畫誹謗罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年，並在一年內向公庫支付3萬元。可上訴。

判決指出，葉男於2023年11月24日許，將「中共中央放出的照片......，柯P我們也有招待ㄚ！」、「十幾，二十年前，去中國教導葉克膜，活摘器官，接受性招待，收錢，全程都被錄影，錄音，所以背叛台灣，真是該死」、「真的政客們也是有骯髒不堪的嘴臉、恐怖」等文字訊息，配上柯文哲與他人在餐桌吃飯的合成照片，傳給21名親友，案經柯文哲訴由基隆市府警察局，由屏東地檢察署檢察官偵查後起訴。

法官認為，葉男自稱大學畢業，應有查證訊息真偽的能力，且該合成照片的人物比例明顯異常，葉男應可辨認這些是合成造假的照片，葉男也在偵訊中自承對內容真實性有懷疑，卻出於玩笑動機，在完全未查證的情形下，用LINE轉傳這些訊息給21名親友，已危害柯文哲的名譽和社會評價。

法官考量葉男坦承犯行，也已向轉發的對象澄清這些訊息為假訊息，依葉男犯散布文字圖畫誹謗罪，處他拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年，並在一年內向公庫支付3萬元。可上訴。

另當時柯文哲登記為我國第16屆總統候選人，葉男犯行也涉違反總統副總統選舉罷免法，不過法官認為葉男僅覺得內容好笑而轉傳，並未加註想讓柯文哲落選的相關文字，傳送的對象也僅限於21名親友，人數顯不足以影響總統選舉的結果，也無證據顯示葉男有想讓柯文哲落選的意圖，這部份則判他無罪。