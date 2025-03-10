從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

▲拿起利百代畫筆，畫出屬於你的夢想色彩！（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／綜合報導

這個世界繽紛多彩，如同大自然的變化無窮，為我們的生活增添無窮魅力。每個人對顏色的偏好有所不同，而你最喜歡的顏色，可能悄悄透露了你的個性！準備好揭開內心深處的秘密了嗎？現在就來一場奇幻的色彩冒險，透過以下的趣味測驗，從最愛的馬戲團顏色中，看看你的選擇代表什麼樣的性格，解鎖隱藏特質吧！

歡迎來到充滿色彩的夢幻馬戲團，這裡沒有驚險刺激的獅虎猛獸，只需要動動手指，從藍色、紅色、黃色和綠色這四種顏色中，依照喜好挑選一個，為馬戲團點綴上色，畫出屬於你的夢想色，在測驗中，還將透過色彩心理來揭露你的真實性格與內心世界，選好了嗎？接下來就一起看看每種顏色背後的意義。

選擇藍色的你，代表你擁有冷靜、理智的特質，並且重視秩序與規則。你是一個善於分析的人，面對事情總能保持理性，不輕易受情緒左右。你的內心世界豐富且深邃，可能比外表看起來更加敏感和細膩。

選擇紅色的你，天生擁有強烈的熱情與自信，總是勇往直前、不畏挑戰。你是一個行動派，做事果斷且充滿活力，喜歡快速達成目標。你的魅力來自於你的主導力和影響力，身邊的朋友常常被你的熱情感染。

選擇黃色的你，代表你的性格充滿活力與正能量，總是帶給身邊的人歡笑與希望。你天生具有樂觀開朗的特質，擅長社交，喜歡與人互動，並且擁有強大的創造力。你的好奇心旺盛，對於新鮮事物總是充滿熱情。

選擇綠色的你，內心平和且富有同理心，總是給人一種安心的感覺。你是一個喜歡穩定、重視平衡的人，並且擁有很強的包容力。你待人真誠，總是願意傾聽與幫助別人，因此容易成為朋友與家人信賴的對象。

不管你是冷靜理性的藍色，或是活力滿滿的黃色，每個人都可以定義自己人生的獨特色彩！現在就使用利百代Q比旋轉蠟筆和彩色筆，滿滿24色滿足你對色彩的想像，拿起手中的畫筆自由揮灑靈感，用藍色描繪出湛藍的天空，紅色勾勒出熱情的火焰，黃色繪出燦爛的太陽，綠色填滿生機勃勃的草地，隨心所欲畫出飽和又滑順的色彩層次，讓創意更具生命力，從奇幻冒險、童話場景，再到天馬行空的夢想空間，都能透過色彩生動呈現，開啟一段又一段的想像之旅。

著色的樂趣不分年齡，但畫筆的質地、色彩和使用感會影響體驗感受，利百代Q比旋轉蠟筆採用油性配方蠟，安全無毒、無異味，順時鐘旋轉出筆芯即可畫圖，筆觸滑順好上色，蠟筆也有筆桿保護不易斷裂，輕鬆畫到最後一公分，小手始終保持乾淨；色彩鮮艷、使用可水洗配方的彩色筆，筆觸滑順流暢，即使不小心畫到衣服，也可以輕鬆清洗乾淨，創作過程無憂無慮，而且安全無毒、抗菌，不易滋生細菌，使用起來加倍安心。

你是否有過讓人捧腹大笑的趣事，或是自己做過的最糗的事？現在，是時候讓創意大放異彩了！「第22屆利百代之星繪畫比賽－笑料馬戲團」邀請每一位熱愛畫畫的小小藝術家，透過繪畫分享這些平凡的生活小事，將歡笑的種子撒向每一個角落，向世界傳遞快樂能量。即日起，只要完成線上報名登錄，並於2025/06/15前寄出實體作品，即可參加評選爭取豐富大獎，喜愛創作的孩子，都有機會站上閃耀舞台，快拿起畫筆釋放創意，用繽紛色彩綻放無限可能。

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