桃園市政府114年10位傑出女性公務員　獲張善政表揚

▲桃園市長張善政市政會議表揚傑出女性公務員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府114年傑出女性公務員，10位當選者5日於市政會議，接受市長張善政表揚肯定獲獎者，都是各自領域中的佼佼者，對於市政推動發揮關鍵影響力，感謝她們在公務崗位上的堅持與奉獻，特別頒發每人一座客製化公仔獎座及禮券，期獲獎同仁與家人共享這份榮耀與喜悅，並為自己辛勤付出感到驕傲。

市府人事處表示，本次傑出女性公務員經各機關推薦共32位同仁參加選拔，由秘書長溫代欣邀集相關局處代表及外部專家學者組成專案小組審議，並由各遴薦機關現場推薦說明後，採無記名方式票選出10位傑出女性公務員，當選同仁的優秀事蹟如下：

▲海岸及資源循環工程處副處長李美質，榮獲傑出女性公務員。（圖／市府提供）

(1)農業局科長張瓊霙推動食農教育資訊整合平台與智慧農業發展，透過國際交流加速桃園農業轉型，並推動家禽屠宰供銷整合，榮獲特優評鑑肯定。

(2)工務局科長陳翠慧擘劃公園市政發展願景，推動7座全齡共融公園，並連續5年榮獲金質獎傑出貢獻獎。

(3)消防局隊員吳安怡執行救護服務超過2,000次、協助送醫逾1,500人次，並擔任義消活動司儀及宣導規劃，展現專業救災與宣導能力。

(4)客家事務局聘用專案助理溫婉蓉統籌2023世界客家博覽會策展，促成14縣市合作參展，展現卓越策劃能力。

(5)捷運工程局股長許佑綸為首位女性隧道現場工程師，完成全國首創最大潛盾機發進工程，締造三項全國紀錄。

(6)政風處專員張沂棠籌辦校園採購首長論壇，建立採購稽核預警機制，推動企業服務廉政平台與誠信治理論壇，促進產官學合作並提升廉政參與度。

(7)人事處專員康富瑜修訂市府組織自治條例，推動婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會組織法規，並規劃人力優先配置機制，提升施政效能。

(8)龜山區公所主任邱美娥推動在地藝文踩街計畫，結合USR合作發展地方文化，並規劃光電綠能停車場，成功爭取中央補助，為公所節省經費逾5,000萬元。

(9)婦幼警察隊警務員江詠慈辦理73梯次家暴防治教育訓練，強化家暴案件稽核與網絡合作機制，追蹤列管近5,000案，榮獲警政署績優員警及衛福部紫絲帶獎新銳獎。

(10)海岸及資源循環工程處副處長李美質推動廢棄物循環鏈與焚化灰渣全循環機制，建立廚餘全回收體系，促成14家企業認養海岸環境，落實企業環境責任。