林業保育署嘉義分署攜手法院廉政宣導　強化國人法治觀念

▲林業保育署嘉義分署及嘉義地方法院希望藉由植樹月活動增進與民眾間的互動，建構起互相信賴的法治、廉能社會 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署在3月植樹月擴大辦理廉政宣導，8日上午結合臺灣嘉義地方法院在嘉義市北香湖公園廣場舉辦「114年植樹月-織一片生態綠網 廉結守護」廉政宣導活動，現場透過有獎徵答等方式向民眾宣導廉政反貪、反詐騙及國民法官制度等事項，民眾參與踴躍。

本次宣導配合114年植樹月主題「織一片生態綠網」贈苗活動，邀請民眾用發票兌換樹苗，由於本場次嘉義分署提供部分苗木可線上登記預約及現場兌換，部分民眾已提前於線上預約苗木，再直接至現場專屬攤位報到兌領，減少排隊時間，現場民眾對於線上預約的便民措施均表達肯定。分署也希望藉由植樹月系列活動辦理廉政擴大宣導，運用林業保育署本身擁有的森林與苗木資源，將廉政觀念與機關特性相結合，使廉能政治與植樹護林形成相輔相成之作用，提倡「廉結分署你我都廉能」。

▲嘉義地方法院說明國民法官制度，也宣導民眾勿信司法黃牛 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署分署長張岱表示，臺灣的原生植物可提供多種生態系服務，包含涵養水源、固碳及提供野生動物棲息環境等，嘉義分署希望透過贈苗活動鼓勵民眾多多栽植，讓原生植物走進社區及鄰里、回到鄉間田野及山林，透過眾人之力串聯破碎化的棲地，織一片生態綠網，共創生態宜居環境。同時為實施跨域整合建構民主法治氛圍，特別結合嘉義地方法院共同辦理廉政宣導活動，以擴展活動成效。此外，邀請大家一同運用嘉義分署臉書粉絲專頁，追蹤掌握第一手林業及保育資訊。

▲林業保育署嘉義分署在北香湖公園舉辦公益贈苗暨廉政宣導活動 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

國民法官制度自112年上路以來，至今已2年，嘉義地方法院為了持續增進民眾對國民法官制度及司法黃牛破壞司法信譽的認識，結合林業保育署嘉義分署舉辦之植樹節贈苗活動，設攤宣導國民法官制度、防範破壞司法信譽及廉政反貪等案例的宣導。期間經由國民法官科人員專業且淺顯易懂的解說，讓民眾在短時間內掌握國民法官制度的精髓，同時也為民眾解答相關疑問，另外法院政風室也在活動中宣導廉政及防範破壞司法信譽等議題。最後在有獎徵答中，讓民眾了解破壞司法信譽的概念，在經由專業解說後更加了解新聞上常見的司法詐騙、司法黃牛案件，有效提醒民眾避免受騙上當，現場氣氛十分熱絡。

▲民眾透過雲端或紙本發票捐贈就能兌換臺灣原生種苗木。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

法院一直以來給民眾較有距離感的印象，如何拉近與民眾的距離一直是司法機關努力的課題，希望透過此類活動扭轉過去法院冷冰冰的形象。司法是保障民眾權益的最後一道防線，增加民眾對司法的信賴，也是國民法官制度的目標之一。希望藉由本次的國民法官制度及廉政宣導，在民眾心中播下一顆種子，進而慢慢茁壯為大樹，建構起互信互賴的民主、法治、廉能的社會。