阿里山國家森林遊樂區主幹道優化　結合地景動線美化

▲於祝山通往小笠原觀景區支線上，將原有擋土牆鑲嵌窯燒，以現地常出沒的臺灣帝雉作為象徵 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

座落於阿里山國家森林遊樂區的祝山林道，從入園處連接沼平車站至觀日平台，是遊樂區重要的聯絡道路；然而山區長年濕冷，且園區修繕整建均利用該林道作為運輸動線，多年使用瀝青路面逐漸凹凸、破損，影響人車安全。基於安全考量，林業及自然保育署嘉義分署於111年度起編列預算整修，至去(113)年底已完成林道主線路面改善、沿線排水系統改善及電線維修管路地下化等作業，使路面更為平整順暢，並沿途設置解說牌等友善設施，提升遊客使用感受。

祝山林道約2.5K處為髮夾彎段，亦為園區新景點—水山療癒步道入口，本次整修將該路段鋪設彩色瀝青混凝土，色彩分明醒目，可有效提醒駕駛員注意前方路況減速行駛，確保遊客行走安全。

▲塊石打鑿鑲嵌緊密結合，融合園區現地自然景貌 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

位於祝山林道終點處，在祝山車站附近有條支線可通往小笠原觀景區，現為二級保護類動物臺灣帝雉出沒地點，因此本次於小笠原山觀景入口支線處，保留既有擋土牆青苔並嵌上陶板窯燒，臨摹帝雉逐步起飛樣態作為意象及生態解說題材。

利用二萬坪地區大量堆積裸露塊石，於當地鑿修分類後直運園區砌築保護邊坡，將致災因素轉變為可再利用材料，除了融合森林遊樂區自然景觀，塊石護坡還創造多孔隙環境，提供動植物生長、棲息及遊憩的環境，兼具節能減碳及維護生態之效益。

▲林業保育署嘉義分署將祝山林道打造為一條兼具交通用途與人行漫步功能的林道 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

沿線原有木欄杆腐朽損壞，為保護通行安全，現全線設置天然塊石間隔排列，基座預埋套管，融合自然景觀且便於後續維護更換；塊狀護欄前後裝設雙向反光標示，型式輕巧、易更換，有效提升夜間行車安全。

▲利用二萬坪堆積塊石打鑿鑲嵌緊密結合，作為園區護坡 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

經三年時間殫精竭慮，嘉義分署務求打造一條不只是交通用途的林道，更是遊人可以肆意漫步林下的廊道，同時具備多功能停駐空間，提供山區急難救助搶災時的安全路線，不僅延伸遊憩景點深度，也提升園區中工作人員的安全便利性。