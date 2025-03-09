人夫偷腥被抓竟要求「每週見小三一次」　還拿錢幫她開飲料店

▲高雄一名男子外遇被老婆發現，竟要求每週見小三一次。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高姓人夫10多年前和陳姓妻子一起出資創業，兩人打拼多年後終於事業有成，但陳妻卻在3年前發現老公和黃姓女子外遇，兩人吵架鬧離婚，沒想到高男不但不願離婚，還要求陳妻同意他「每週找小三一次」，甚至拿錢幫小三開飲料店，讓陳妻氣得對高男、黃女提告，法院審理後，判高、黃兩人應賠償陳妻30萬元。

陳妻提告主張，她和高男是在2010年結婚，婚後有2個女兒，因高男有車體包膜專業，婚姻初期她出資與高男共同創業車體包膜，事業經營數十年有成，雙方共同累積資產，但房屋及公司都登記在高男名下。

直到2022年9月間，陳妻發現老公外遇小三黃女，她氣得提出離婚，但高男不同意，反而要求她接受「每週找小三一次」，並繼續維持婚姻，陳妻無法接受，乾脆直接回娘家，沒想到高男趁機把小三黃女帶回家，讓陳妻覺得噁心，而且高男還出錢幫黃女開飲料店。

陳妻發現高、黃二人婚外情後，痛苦不堪，需持續服用抗憂鬱藥物及安眠藥始能入睡，於是對兩人提告，求償100萬元。

法院審理時，高男和黃女都沒有在言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述，法官根據高、黃兩人的通訊軟體對話記錄等相關事證，認定兩人有情侶交往行為，已逾越配偶所能忍受之範圍，侵害了陳妻的配偶權，因此判兩人應共同賠償30萬元，全案可上訴。