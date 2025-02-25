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社會 社會焦點 保障人權

貨運老闆「車上會小四」　小三抓姦竟遭輾斃！他被押4個月交保

▲▼楠梓命案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲張姓女子到許男的貨運行找他，竟被許男開車輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（43歲）去年10月18日清晨闖入許姓前男友（53歲）經營的貨運行，竟意外目擊許男與現任李姓女友在車子裡，張女認為被「劈腿」上前攔車，卻遭許男開車拖行10公尺後被後輪輾過身亡，案發後許男被收押，橋檢偵辦後，今（25）日偵結依傷害致死罪將許男起訴，全案移審橋院，法官裁定以100萬元交保。

檢、警調查，許男與張女曾經交往，分手後仍有交集，張女也完全不知許男已有新的女友，且兩人分手後仍密切聯繫，讓張女誤認兩人仍在交往中，而案發當時待在許男車上的李女是他的新女友，而令人意外的是，許男還有一名正宮原配，嚴格來說，張女和新女友李女其實是小三和小四。

▲▼許男開車輾斃前女友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許男開著白色LEXUS休旅車輾斃前女友。（圖／記者吳奕靖攝）

去年10月18日清晨，張女到許男的貨運行找他，卻目睹許男與新女友在車內聊天，懷疑他劈腿，於是上前攔車準備理論，許男亟欲擺脫張女，於是油門一踩，張女用手抓住駕駛座的左側後照鏡，被拖行10公尺後，張女鬆手摔落地面，正好被許男車子的左後輪輾過，送醫急救後，因全身多處骨折，臟器破裂，送榮總最終不治。

據了解，開貨運行的許男「行情」不錯，出手也大方，除了有正宮妻子之外，還有不少「女友」，他似乎也習慣周旋在眾女友之間，不料這次意外讓兩名女友「強碰」，還意外輾死人，更讓自己吃上官司。

檢方後續偵辦，許男坦承犯行，檢察官偵結依傷害致死罪將他提起公訴，全案移審法院，法官裁定許男100萬元交保。

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