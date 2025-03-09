鼻酸！高雄碎屍案被害家屬盼「完整入土」　每天守候港區望奇蹟

▲高雄73歲碎屍魔張介宗被押回案發現場。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人還碎屍丟棄案件震驚社會，檢、警專案小組6日首度借提嫌犯張介宗進行訊問，希望突破心防，但張嫌依舊堅決否認犯行，態度狡猾，目前，3名受害者的遺體尚未完全尋獲，僅張嫌的黃姓大嫂的頭顱在2月26日於高雄港區被發現，其他部分仍下落不明，家屬焦急萬分，據了解，其中林姓婦人的家屬仍每日前往港區尋找可能的屍塊，希望能找到母親的頭顱，使其得以完整安葬。

▲專案小組在前鎮運河打撈被害婦人的屍塊。（圖／記者陳宏瑞攝）

回顧整起案件，張介宗涉嫌在去年11月至今年2月間，陸續殺害並分屍其兄嫂張黃姓婦人，以及分別在左營與楠梓區結識的張姓婦人、林姓婦人，還將3人屍體碎屍丟棄於前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠，警方在長達半個月的搜尋行動，陸續打撈到多塊人體殘骸，經鑑定，其中38塊屬於林姓婦人，另有2部分組織來自張姓婦人，黃姓大嫂則在2月26日被尋獲頭顱，然而，3名死者的其他遺體大部分仍未尋獲。

令人心碎的是，林姓婦人的家屬得知黃姓婦人頭顱被發現後，每日到港區仔細查看漂流物，希望也能找到母親的頭顱或其他遺體，讓她得以完整入土，家屬鍥而不捨的搜尋行動，讓警方也相當感動。

▲警、消人員在案發後，持續在前鎮運河、高雄港區搜尋打撈被害人遺體。（圖／記者吳世龍攝）

2月10日，檢警曾帶張嫌重回現場進行勘驗，當天林姓婦人的兒子得知消息後趕到現場，情緒激動，試圖在張介宗被押解時對其進行攻擊，但被警方制止，他泣訴希望法律能給予張介宗應有的懲罰。

據了解，警方仍未完全放棄搜尋遺體的可能性，還是會派員巡視港區密切關注可疑跡證，希望能夠尋獲更多證物，以進一步鞏固張嫌涉案的關鍵事證。