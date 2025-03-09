雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

▲雲云科技老闆（左）砍死提辭職的技術長（右）。（圖／翻攝自當事人臉書／「CuboAi 智慧寶寶攝影機」YT）



記者張君豪／台北報導

雲云科技公司董事長曾志新7日持預藏的料理刀刺殺技術長梁男（51歲），根據公司人士表示，曾志新上任後與梁姓技術長理念不合，後來曾直接跳下決策圈領導研發部門工程師，等同變相架空梁姓技術長、梁男認為雙方不合黯然求去，6日在網路上PO出告別職場文後當天到公司談判離職；據了解，曾男談判過程中堅持要梁男撤下「遭職場霸凌相關PO文」，遭到梁男拒絕，沒想到年收5億、全球第三大寶寶攝影機新創科技公司的董事長居然會持刀刺死技術長。

據了解，當時會議室內僅有董事長曾志新、人資長及技術長梁男，談離職時並無異狀，曾志新與會過程多次提及「為了保全公司形象」請梁男撤下自認遭架空、職場霸凌等相關貼文，但梁認為所言並無不實，拒絕撤文希望雙方好聚好散。





▲雲云科技董事長曾志新砍殺梁姓技術長後，試圖吞刀結束生命，所幸幸運撿回一命。（圖／翻攝自雲云科技公司官網）

另該公司員工及警方不解的是，當時曾志新並無異狀，也沒有憤怒動氣，僅表示「那就談到這裡、剩下的程序你跟人資長聊聊」，甚至還出言祝福梁男未來有更好的工作，梁男未察覺異狀、就與人資長討論離職程序，雙方並互道離別祝福，未料曾志新不動聲色走到梁男背後，掏出衣服裡預藏、長達30公分的西式料理刀朝梁男頭頸猛刺。



人資長當場嚇傻，趕緊奪門逃出會議室，呼叫該公司總務及產品總監兩人進入會議室救人。據檢警司法相驗初判，死者梁男頸部遭料理刀連續穿刺多達10多刀，包含頸動脈、氣管都被刺穿，可說是當場喪命，救護人員到場施救時、梁男早無呼吸心跳；曾志新攜帶刀械進入會議室，並不動聲色、未讓對方警覺情況下出手連刺10多刀，擺明就是蓄意要殺害梁男。家屬堅決提告殺人罪，堅持要曾男為家人的死付出應有代價。

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