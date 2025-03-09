政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

▲政大莊敬外舍拆除後，原地正進行捷運站體開挖，未來將興建2棟大樓。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大莊敬外舍拆除後，目前原地正進行捷運站體開挖。政大表示，該地未來除了設置政大捷運站外，將採取都市更新方式興建大樓，由政大提供用地但不出錢，再徵求建商出錢興建2棟建築，政大將分回1棟雙塔建築提供學校師生使用，目前規劃將包含大型校園藝文展演空間、教職員宿舍、學生活動中心、健身房、美食區等功能。

政大原莊敬學生宿舍（莊敬外舍）位於政大東側門對面的巷子內，佔地約3000坪，提供政大男女學生住宿。配合捷運環狀線南環段施工，莊敬外舍也拆除。根據北市府規劃，環狀線南環段從木柵動物園起，連接新店大坪林站並可轉乘新店線，該路線穿越政大宿舍區、景美溪，連接至考試院、國家考場，被視為文山區的交通命脈，預計2031年6月完工。

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政大表示，莊敬外舍拆除後，原地目前正由捷運公司進行捷運Y1A站體開挖施工中，現址將採取都市更新方式興建2棟建築，由政大提供用地但不出資，徵求建商興建，並依比例由政大分回1棟雙塔建築進行使用。

政大進一步說明，由於目前仍在招商階段，所以新建築的樓高、實際回饋方式，目前還沒有定論，要等到確定建商進場後才能進一步實質討論。若招標與施工過程順利，預計2029至2030年左右完工。

不過，政大強調，經過整合校內單位所提需求，新建物規劃空間將彙集「校友接待中心、學術交流創新研發空間、大型校園藝文展演空間、國際會議廳、師生運動空間、師生生活服務中心、師生用餐空間」等功能，並提供多房型的住宿空間可彈性供教職員、國際學人宿舍或校友會館使用，滿足師生及校友各類住宿需求。

▲政大莊敬外舍拆除後，未來將興建2棟大樓，旁邊就是政大達賢圖書館。（圖／記者許敏溶攝）