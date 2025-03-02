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跨雙黃線遭攔查！碎嘴男罵警「懶覺、超機掰」　法官判無罪

▲彰化男子違規遭警攔查，罵警依妨害公務罪嫌送辦。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化男子違規遭警攔查，罵警依妨害公務罪嫌送辦，上圖為示意照，與案件無關。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名林姓男子因友人違規跨越雙黃線，遭警方攔查時口出「懶覺」、「超機掰」、「我要打你喔」，遭警方提告，林男喊冤「一時嘴快」才會罵警察，當時有跟對方道歉，絕沒有意圖妨害公務。彰化地方法院審結，認為檢方證據不足，判決林無罪。

判決書指出，被告林男與林姓友人騎車時，因林漢寬跨越雙黃線違規遭警員攔查。過程中，林因質疑警方盤查，情緒失控，口出不雅惡言。警方當場將林逮捕，並依侮辱公務員罪嫌起訴。

法院審理，林辯稱，「當時我朋友林騎車違規，警察要盤查我，我一時嘴快罵警察，但警察把我的車子拉住後，我就下來了，我沒有要妨害公務的意思，我是鄉下人，不小心爆粗口，我有跟警察道歉。」

員警於警詢中證稱，當天是因交通違規盤查被告及其友人，2人都是分局毒品尿液採驗人口，「我將他們資料上傳給值班員警查有無依規定到驗，在我檢查林有無攜帶違禁品時，被告開始在一旁插話。」

法院參考密錄器畫面、警員證詞及林的陳述，認定林男確有口出惡言，雖然林的言語造成警員不悅，但其言論並未持續且嚴重影響警務執行，且林在警員制止後即停止。

法官認為，被告確因一時衝動失言，在盤查過程中失言數秒鐘，旋即遭警員制伏，斟酌被告動機、目的及全部對話內容，被告對警員陳述前揭言語行為，雖造成警員精神上不悅，影響程度尚非重大，亦非反覆、持續出現，且被告經警員制止，隨即停止口出惡言，不影響警員執行公務。

綜合以上因素，法官認為檢方未能提出足以證明林具有妨害公務，以及其言論足以影響公務執行的積極證據，因此判決林男無罪。

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