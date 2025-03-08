男友父母堅持「買房再結婚」　她無奈：是我太刁難？



▲她和男友打算結婚，對方父母卻堅持兒子要先買房再結。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友近日在網路上發文，表示她跟男友交往3年，打算在今年結婚，但對方父母卻堅持兒子要先買房再結，還開出了房子的購買條件。而當原PO向對方家人提到年紀問題時，對方還是不斷跳針表示要有房才能結婚，讓原PO無奈直呼「是對方父母刁難還是我在刁難？」

一名女網友在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示她今年32歲，比男友大2歲，2人已經交往了3年，打算在今年結婚。沒想到，男友父母得知此事後，卻堅持要男友買房後才可以結婚。

原PO表示，男友父母還開出買房條件「在市區內只接受到總價1200萬，因為再高就負擔不起，屋齡要在20年內，最好是15年以下，然後市內坪數不能太小（比如23坪）有的沒的。」

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而且，原PO本身家裡其實就有房子，對方卻又覺得住女生的很不好。但她也坦言，自己不可能再幫男友出房子的錢，「我不可能去買一個我不喜歡、好高騖遠的房子，一輩子當房奴。」

後來，原PO便向男友父母提出了年齡的問題「那我的年紀你們有納入考量嗎？」結果對方卻還是不斷跳針說「兒子要結婚就應該先要有房子。」讓原PO相當無奈，直呼「那所以十年後沒有買到房子，我就該等到十年後嗎？」

貼文一出，也引起網友熱議，紛紛表示「放生吧，媽寶，自以為是的一家人」、「你們自己要住的房子，自己出錢，為什麼讓他們開條件？看不清楚嗎？想控制妳呢！」、「分手吧，你男友都沒反應」、「直接放棄這男人，誠懇建議，對方父母多事多話者！一概放棄」、「算了吧！你值得更好的人」。