實彈射擊誤轟民宅！南韓將抱川劃為「特別災區」　公民團體譴責軍演

▲南韓京畿道抱川市，6日美韓聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍與空軍、駐韓美軍6日在南韓京畿道抱川市進行實彈射擊，豈料2架戰鬥機KF-16失誤發射8枚砲彈，嚴重波及毀損民宅與教堂，造成29人輕重傷。對此，南韓代理總統崔相穆今（8）日宣布將抱川市劃為特別災難區域。不過，當地公民團體卻非常憤怒，表示已經無法再容忍軍方在訓練時因失誤而造成的損害。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，韓美兩軍在京畿道抱川市昇進訓練場進行軍演實彈射擊，作為「自由之盾」軍演的事前準備工作，豈料2架戰鬥機KF-16失誤發射8枚砲彈，截至昨（7）日調查結果，二東面盧谷里當地已有99戶人家的住宅遭受損害，目前還有22戶疏散至旅館、親戚家等。

傷者則增加至29人，包括17名一般民眾、12名軍人，至於重傷者為2人、輕傷者為15人。

對此，南韓代理總統（副總理兼企劃財政部長）崔相穆8日宣布將抱川市劃為「特別災難地區」，優求迅速進行重建工作、協助疏散居民等。

京畿道抱川市擁有東洋規模最大的射擊訓練場，過去每逢美韓聯合軍演時，總是成為軍演實彈射擊的進行要地，如今卻爆發戰鬥機「輸入座標失誤」向民宅發射砲彈的離譜事故，引爆當地反戰民間團體的怒火。

自主統一和平連隊、韓半島和平行動、邊境地區居民與宗教市民社會連席會議等諸多公民團體，7日上午前往位於首爾市龍山區的國防部大樓進行抗議，要求當局應該讓居民參與調查事發真相，且直到真相出爐以前，應該暫時停止進行軍演實彈射擊。

這些團體表示，「過去抱川市以東洋最大的軍事射擊場聞名，然而卻也不斷爆發誤射彈、跳彈、流彈等事故。每一次，政治人物都會跳出來要求進行賠償，但每次都是出一張嘴，毫無實質性的解決辦法。」