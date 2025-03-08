長期不和！雲云技術長慘被董座砍死　妻子淚訴：他經常失眠

▲長期不和，科技公司董座竟砍殺技術長，死者妻淚訴：經常失眠。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者邱中岳／台北報導

位於北市信義區的雲云科技公司，7日下午傳出公司負責人與技術長發生爭執，負責人曾志新拿出預藏的水果刀朝技術長後頸猛刺2刀，雲云科技公司技術長當場倒地沒有呼吸心跳，曾則輕生，被其他員工阻止，技術長送醫搶命後仍不治。據悉，雙方長期因為產品上市速度以及完整度發生爭執，甚至導致死者經常性失眠、心情低落以及焦慮。

警方調查，雲云科技公司為52歲負責人曾志新，透過前技術長，認識原本在別家科技公司擔任顧問的51歲梁姓男子後，2022年後挖角梁接任技術長，但雙方後來因為曾下達指令、管理措施等問題經常發生爭執，梁無法接受曾姓董事長指令，不斷反駁意見，兩人近年來大小爭執不斷，沒想到最後竟釀成命案。

梁妻到派出所之後，向警方表示，丈夫近年都在抱怨公司，對於雲云科技公司表達諸多不滿，主要認為曾姓董座完全不尊重技術部門，因為技術單位都希望，產品更完善、健全後再對外發布，但是曾卻為了搶快上市，所以都希望先發布再進行微調、細修，但也因此近年來爭執不斷，更因此埋下殺機。

妻子更指出，與梁姓丈夫有2個女兒，平時並沒有任何異狀，梁沒有將公司情緒帶回家庭，也較沒有提到同事之間的爭執，卻經常在部落客以及相關文章內抒發，表達公司「抓耙仔」、「霸凌」等問題，更是因為與曾志新發生爭執所以經常有失眠、心情低落的問題。

據了解，梁姓技術長在6日發文要離職，且在公司群組表達諸多不滿，所以曾志新與梁相約在7日下午談判離職事宜，現場還有人資部門員工在場，曾不斷要求梁一定要將公司群組的內文刪除，雙方也因此起爭執，但是相談20分鐘後，曾突然走到梁的後面，拿出預藏的水果刀朝梁後頸猛刺2刀，導致梁當場倒地沒有呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，朝脖子猛砍1刀，當場被人資部門同事奪刀制止，沒想到梁送醫搶救後仍宣告不治，曾姓董事長也在醫院加護病房觀察。

至於詳細犯案動機及過程，將由警方等曾傷勢穩定後，再進行偵訊釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995