花蓮清明節返鄉專車啓動！2班列實名制　3／12 中午網路訂票

▲民眾預訂實名制返鄉專車於台北火車站領票。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為便利花蓮鄉親能順利返鄉祭祖掃墓，推出清明節返鄉專車共2列次，返鄉火車時間是4月2日晚上7時32分台北站發車直達花蓮；返工時間是4月6日下午2時20分花蓮站發車直達台北站。

為舒緩蘇花公路擁塞及北迴鐵路一票之現象，本縣專車提供本縣縣民購票搭乘，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於3/12中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-114年清明節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

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本專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件(親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件)供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

民政處長明良臻提醒鄉親，目前適逢流感期間，火車屬公眾使用且為密閉空間，為減低自己與他人感染的機會，請鄉親乘車或候車時加以注意防範，另本專車不適用臺鐵不及乘車之規定，民眾如未能及時搭上專車，需另行重新購票搭乘臺鐵其他班次列車。

