網友堅信這巧克力「盒裝比袋裝好吃」？　英國科學家證實了

圖文／CTWANT

台灣一直有一個都市傳說，那就是「鋁箔包的麥香奶茶跟瓶裝的味道不一樣」，至於哪種比較好喝因人而異。而英國也出現類似都市傳說，也就是知名巧克力麥提莎（Maltesers），網友認為盒裝版麥提莎口味比袋裝好吃。而這個都市傳說後來也被科學家論證「是真的」，不過影響因素卻是人類本身。

據《每日郵報》報導，麥提莎最早於1936年由佛瑞斯特．瑪氏（Forrest Mars Sr.）在英國推出，當時以「能量球」（energy balls）作為宣傳，強調其獨特的酥脆口感與濃郁巧克力風味。

近90年後，不少網友開始注意到，麥提莎的盒裝與袋裝版口感有明顯差異。許多網友在社群網站X發文討論，就連電視名人戴爾（Dani Dyer）也發文表示，「為什麼麥提莎在紙盒中吃起來更好吃？」

對於這個都市傳說，牛津大學（Oxford University）實驗心理學教授斯彭斯（Charles Spence）表示，關鍵並非麥提莎本身的味道，而是包裝對整體食用體驗的影響。

彭斯教授表示，紙盒內的麥提莎排列整齊，能夠突顯圓潤的外觀，且當盒內剩餘的糖果減少時，滾動產生的聲音讓人更容易察覺它們的存在。這與袋裝麥提莎的靜置狀態形成鮮明對比。

斯彭斯教授進一步解釋，人類的感官容易被移動中的物體吸引，這正是M&S（Marks & Spencer）及超級盃（Super Bowl）廣告中經常運用的技巧，「當我們從紙盒中倒出麥提莎時，它們會滾動，這種動態使我們更專注於糖果本身。」

倫敦大學（University of London）高等研究院哲學研究所（Institute of Philosophy at the School of Advanced Study）主任史密斯（Barry Smith）教授則表示，聲音在食物體驗中扮演著至關重要的角色，「麥提莎從紙盒中倒出的輕盈滾動聲，以及與盒內壁的碰撞聲，讓我們能夠清楚感受到它們的形狀與重量，這強化了我們對即將放入口中的食物的期待。」相較之下，袋裝麥提莎無法提供這樣的感官刺激。

斯彭斯教授還提到，紙盒內部的黑色設計可能並非巧合，西班牙瓦倫西亞大學（University of Valencia）2006年一項研究顯示，深色包裝通常與高級品質產生聯想，而淺色則較常用於大眾市場產品。因此，黑色紙盒或許無形中提升了消費者對麥提莎的高級感知。

不僅是視覺與聽覺，其他感官因素也可能影響民眾對麥提莎的偏好。史密斯教授曾與家樂氏（Kellogg’s）及可口可樂（Coca-Cola）合作研究感官科學，認為從撕開袋裝麥提莎的「嘎吱聲」，到紙盒倒出的滾動聲，這些微妙的聲音變化都會影響我們的期待感，使食物顯得更美味，「食品企業透過感官設計來強化味覺體驗，而這與改變配方或成分的方式截然不同。」

麥提莎的製造商瑪氏公司（Mars Inc）也發表官方回應，長期以來，麥提莎確實引發關於包裝影響風味的熱烈討論。瑪氏英國（Mars UK）資深產品開發經理布萊德伯里（Matt Bradbury）則表示，「我們致力於研究味覺感知與感官科學。的確，包裝、記憶、質地、香氣，甚至食用方式，都可能影響個人偏好。」布萊德伯里補充，「但無論你選擇如何享用，麥提莎都是美味的，不論是從紙盒、袋子，還是直接從手中拿起來吃。」

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