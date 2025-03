網友堅信這巧克力「盒裝比袋裝好吃」？　英國科學家證實了

圖文/CTWANT

台灣一直有一個都市傳說,那就是「鋁箔包的麥香奶茶跟瓶裝的味道不一樣」,至於哪種比較好喝因人而異。而英國也出現類似都市傳說,也就是知名巧克力麥提莎(Maltesers),網友認為盒裝版麥提莎口味比袋裝好吃。而這個都市傳說後來也被科學家論證「是真的」,不過影響因素卻是人類本身。

據《每日郵報》報導,麥提莎最早於1936年由佛瑞斯特.瑪氏(Forrest Mars Sr.)在英國推出,當時以「能量球」(energy balls)作為宣傳,強調其獨特的酥脆口感與濃郁巧克力風味。

近90年後,不少網友開始注意到,麥提莎的盒裝與袋裝版口感有明顯差異。許多網友在社群網站X發文討論,就連電視名人戴爾(Dani Dyer)也發文表示,「為什麼麥提莎在紙盒中吃起來更好吃?」

對於這個都市傳說,牛津大學(Oxford University)實驗心理學教授斯彭斯(Charles Spence)表示,關鍵並非麥提莎本身的味道,而是包裝對整體食用體驗的影響。

彭斯教授表示,紙盒內的麥提莎排列整齊,能夠突顯圓潤的外觀,且當盒內剩餘的糖果減少時,滾動產生的聲音讓人更容易察覺它們的存在。這與袋裝麥提莎的靜置狀態形成鮮明對比。

斯彭斯教授進一步解釋,人類的感官容易被移動中的物體吸引,這正是M&S(Marks & Spencer)及超級盃(Super Bowl)廣告中經常運用的技巧,「當我們從紙盒中倒出麥提莎時,它們會滾動,這種動態使我們更專注於糖果本身。」

倫敦大學(University of London)高等研究院哲學研究所(Institute of Philosophy at the School of Advanced Study)主任史密斯(Barry Smith)教授則表示,聲音在食物體驗中扮演著至關重要的角色,「麥提莎從紙盒中倒出的輕盈滾動聲,以及與盒內壁的碰撞聲,讓我們能夠清楚感受到它們的形狀與重量,這強化了我們對即將放入口中的食物的期待。」相較之下,袋裝麥提莎無法提供這樣的感官刺激。

斯彭斯教授還提到,紙盒內部的黑色設計可能並非巧合,西班牙瓦倫西亞大學(University of Valencia)2006年一項研究顯示,深色包裝通常與高級品質產生聯想,而淺色則較常用於大眾市場產品。因此,黑色紙盒或許無形中提升了消費者對麥提莎的高級感知。

不僅是視覺與聽覺,其他感官因素也可能影響民眾對麥提莎的偏好。史密斯教授曾與家樂氏(Kellogg’s)及可口可樂(Coca-Cola)合作研究感官科學,認為從撕開袋裝麥提莎的「嘎吱聲」,到紙盒倒出的滾動聲,這些微妙的聲音變化都會影響我們的期待感,使食物顯得更美味,「食品企業透過感官設計來強化味覺體驗,而這與改變配方或成分的方式截然不同。」

麥提莎的製造商瑪氏公司(Mars Inc)也發表官方回應,長期以來,麥提莎確實引發關於包裝影響風味的熱烈討論。瑪氏英國(Mars UK)資深產品開發經理布萊德伯里(Matt Bradbury)則表示,「我們致力於研究味覺感知與感官科學。的確,包裝、記憶、質地、香氣,甚至食用方式,都可能影響個人偏好。」布萊德伯里補充,「但無論你選擇如何享用,麥提莎都是美味的,不論是從紙盒、袋子,還是直接從手中拿起來吃。」

