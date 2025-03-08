「X人妻很爽嗎」！葛斯齊揭「潑漆人」是王定宇曖昧女醫師老公

▲葛斯齊透露2021年王定宇服務處遭人潑漆，當時鐵捲門上還留有「X人妻很爽嗎」6個大字。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

圖文／CTWANT

台北地院7日下午開庭審理一樁備受關注的名譽損害官司，原告綠委王定宇向資深媒體人葛斯齊提告並求償180萬元，起因是葛斯齊公開了一張疑似王定宇傳給某人「我想要妳」的對話截圖。隨著案件審理，一名神秘女子的背景也隨之曝光，葛斯齊透露，這名女子與2021年王定宇服務處遭潑漆事件有關，當時鐵捲門上留下「X人妻很爽嗎」6個大字，潑漆者正是女子的醫師前夫，而夫妻倆在事件後離婚，女子也隨即改名。

葛斯齊5日在臉書粉專發文爆料，2021年王定宇服務處遭潑漆，潑漆者以油漆留下「X人妻很爽嗎」、「王定宇上別人老婆可惡王八蛋」兩句話。兩句話文中的「人妻」以及「老婆」不是別人，就是去年（2024年7月）王定宇發送「我想要妳」及「拿超級照片來道歉」、「九點要穿怎樣來見我，拍給我看」訊息的收訊人！

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葛斯齊續稱，也就是説，三年來，這一段不倫戀不僅剪不斷理還亂，也藕斷絲連勾勾迪！2021年的懸案2024年破案，真是一點都不晚！

他也秀出2021年於王定宇兩個服務處潑漆之人的陳情信，「這位陳情者是因為抓到當時的婚姻伴侶（妻子）與王定宇發生不倫關係，進而潑漆洩憤。截圖中的內容是這位人夫給總統府的第二封陳情信，第一封是在2021年蔡英文前總統的當政時代，但最後不了了之。這位人夫的婚姻也在此事件後宣告破滅。」

葛斯齊質疑，「我真的很想知道，賴總統您有收到信嗎？蔡前總統視而不見，難道您們都沒責任嗎？當然，我也能想像日理萬機的您們一定覺得這不是一件大事。然而這段不倫關係，毀掉的不只一個家庭，也使不只一個人受傷。」

「王定宇委員，身為人民代表的您，領的是國民的納稅錢，但卻沒有好好地發揮您的力量為民喉舌，還樹立了不少負面又不良的形象。您真的認為民眾有這麼傻，願意乖乖供養您？」葛斯齊表示，他相信多數民眾對他的期許，不會是與人妻不倫或是與其他委員建立奇特的房東房客關係吧？

他還透露，此案中的神秘「人妻」，也在2021年5月潑漆事件離婚後改了名，「但卻永遠無法抹滅這一段不光彩的過去。」葛斯齊補充，總統府陳情信件應該都還有留檔案，不曉得有沒有機會請府方調閱、檢視。也讓關心這件事情的大眾能有個機會看見真相，「當然，後續還有很多故事，待我慢慢抽絲剝繭。」

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