雲云錄音檔曝光　疑技術長控遭董座移位監管：人之將死其言也善

記者黃翊婷／綜合報導

寶寶攝影機大廠雲云科技公司7日驚傳技術長離職遭董座砍死事件，其實早在今年2月間就有網友在網路上公布一段長達57分鐘的錄音檔，梁姓技術長疑似在會議中痛訴遭霸凌，董事長下令讓他搬座位到旁邊「就近監管」，甚至拔除管理權，最終無奈吐出一句「人之將死其言也善」。

▲曾志新持刀砍死梁姓技術長。（圖／翻攝自臉書）

雲云科技公司52歲董座曾志新7日下午4時許在位於台北市信義區信義路5段辦公室內，持刀砍死51歲梁姓技術長，隨後意圖自殘。據了解，梁姓技術長擁有學霸經歷，但曾感嘆工作不愉快，離職信中還提到曾志新對他不信任、猜疑、羞辱與霸凌，最終導致他決定離開公司。

此外，早在今年2月中旬就有網友在YouTube平台上傳一段57分鐘的錄音檔，標題直指「知名寶寶攝影機董事長公眾言語霸凌下屬」，內容疑似是梁姓技術長在會議中痛訴自己遭霸凌的經過，他表示，自己被董事長下令搬座位到旁邊「就近監管」，還被拔除管理權、移出所有主管群組，事前完全沒有任何溝通。

梁姓技術長甚至遭質疑用匿名帳號攻擊公司，他當場表示自己是無辜的；此外，他去年在母嬰展辛苦工作也沒有獲得感謝，這些經歷讓他感覺被針對、感到很受傷，最後無奈吐出一句「人之將死其言也善」。沒想到如今發生憾事，震撼社會大眾。

不過，關於錄音檔、遭指控霸凌等部分，目前尚只有單方面指控，詳細情況仍有待檢警進一步調查釐清。

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