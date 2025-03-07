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「抓耙仔到處都是」！技術長發文嘆心累　遭雲云董座砍後頸慘死

▲▼ 「雲云科技公司」負責人曾志新持刀砍殺梁姓技術長。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲「雲云科技公司」負責人曾志新持刀砍殺梁姓技術長。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

「雲云科技公司」位於台北市信義區信義路5段辦公室內今(7日)下午驚傳砍人案！52歲負責人曾志新持刀砍殺51歲梁姓技術長後頸，梁男送醫搶救不治。事實上，梁男在去年底曾發布一則回顧2024年的部落格文章，內文提到近期工作並不愉快，更直言「抓耙仔到處都是」。

該篇文章中分享了不少梁男的生活日常，大多愉快且充實，然而提到工作部分，梁男表示「這是我最不想寫的一部分」，提及公司打小報告文化盛行，不少戰友相繼離開，「因為抓耙仔到處都是」，但最壞的部分已經過了。

今天發生的殺人案件，則是源自於梁男在6日發文要離職，在公司群組表達諸多不滿，所以曾志新與梁相約在下午談判離職事宜，現場還有人資部門員工，相談20分鐘後，曾卻走到梁的後面，拿出預藏的水果刀朝梁後頸猛刺2刀，導致梁當場倒地失去呼吸心跳，曾則是企圖持刀自殘，朝脖子猛砍1刀，當場被人資部門同事奪刀制止，雙雙送醫救治，其中梁男宣告不治。

梁男部落格發文如下：

這是我最不想寫的一部分。一方面是因為今年的工作對我來說不是太愉快，另一方面也是因為公司進來打小報告文化盛行，一直有人把我在社群媒體的內容截圖後向更高的管理階層報告，令人非常不舒服。

總之，自從年初 CEO 離開公司後，公司就陷入了一股亂流。許多去年一起並肩作戰的戰友也因各種自願或非自願的因素相繼離開，令人不勝唏噓。

我對工程團隊的管理被強力介入，雖然同事們在我生日時送了我一件 Chief Tanking Officer 的衣服，但我其實也沒有太多能力能再幫他們坦什麼。

因為抓耙仔到處都是，我沒辦法在這裡寫太多，我只能說，今年的我在工作上過得並不愉快，而我一直以來致力於讓工程團隊能有成就感、有趣的那些目標，也都無法做到。但最壞的時候對我來說已經過去了，下半年之後我開始學習放下，坐看雲起時。

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