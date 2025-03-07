賴清德曾親參訪表揚！董座公司輝煌背景曝　卻爆走砍死技術長

▲時任副總統賴清德曾參訪「雲云科技公司」，與負責人曾志新合照。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）



記者黃彥傑、邱中岳、黃資真／台北報導

「雲云科技公司」位於台北市信義區信義路5段辦公室內今(7日)下午驚傳砍人案！52歲曾姓負責人與51歲梁姓技術長因發生爭執相約談判，過程中曾男卻持刀砍殺梁男，梁男當場失去生命跡象，送醫搶救中。初步了解，曾男公司主打結合AI的寶寶監視攝影機，曾在2021年獲得時任副總統賴清德發文表揚。

曾姓負責人在2017年成立「雲云科技公司」，與人工智慧AI結合，於2018年推出「Cubo Ai」，是全球第一台、也是唯一結合AI的寶寶攝影機，能夠主動偵測口鼻遭異物覆蓋或是翻身時等潛在風險，並於第一時間發出警訊。

▲「雲云科技公司」負責人曾志新。



產品推出後吸引不少家長注意，還在2019年進軍美國募資平台，獲得媒體與市場關注，時任副總統賴清德也曾在2021年到公司參訪，表揚感謝雲云之新創產業，替台灣產業發展出無限可能。

另外，在2023年5月17日曾獲頒「經濟部最高獎項 - 第八屆國家產業創新獎」，由經濟部長王美花頒發給曾姓負責人，創造輝煌的成績，如今卻成為殺人兇手。

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