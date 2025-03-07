恆春民宿「這1怪招」偷電！還瞎扯：是淡季　省157萬被抓包

▲屏東某民宿遭台電發現違規用電情形。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者潘鳳威／屏東報導

台電在2021年3月間至屏東某民宿的檢查電表時，發現電表遭破壞，還被動過手腳加裝二極體，導致電量計算失真，懷疑業者違規用電，台電憤而向業者求償。法院審理後，日前判業者應賠償157萬4172元，全案還可上訴。

判決書指出，台電在2021年3月24日派員到該民宿檢查電表，發現電表被破壞，電壓鉤被拆開加裝了二極體，導致電表計算電量不準確，打官司要求業者賠償2樓、3樓電費， 分別追償36萬2002元、121萬2170元，合計157萬4172元。

不過，業者宣稱自己絕無違規用電，表示2樓電表在2018年1月至3月用電量減少，是因為這段時間是恆春的旅遊淡季。而3樓電表在2020年3月至5月用電量下降，則是因為疫情影響住宿率，或是當時熱水器壞掉，影響了用電量。駁斥偷電一說。

但法院認為，這些問題台電都有現場查驗報告和照片為佐證，台電的技術資料也證明加裝二極體會影響電表的計量，符合違規用電的情形。且業者無法提出相關的訂房紀錄來證明客源減少。至於熱水器故障也顯然不是主因，法院認為業者的說法站不住腳，無法證明自己沒有違規用電。

屏東地方法院審理後，依電業法第56條、違規用電處理規則第6條、營業規章第43條規定，判定業者應賠償台電157萬4172元，全案仍可上訴。