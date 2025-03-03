川普獲邀赴英「國是訪問」　卻遭狠打臉！9萬英國人連署反對

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問美國白宮，把英王親筆簽名信轉交給川普。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世日前透過首相施凱爾（Sir Keir Starmer）向美國總統川普（Donald Trump）轉交邀請函，邀請川普到訪英國進行「史無前例」的第二次國是訪問。然而，這一舉動引發英國民眾不滿，反對者隨即發起請願活動，要求撤回邀請，如今更是突破9萬人連署。

根據《鏡報》報導，施凱爾2月27日在白宮橢圓辦公室與川普會面，並親手遞交了國王的邀請函。他表示，這封信「非常特別」，更強調「這從未發生過，這是前所未有的事情」，並傳達了查爾斯三世的問候。川普當場接受邀請，但此舉在英國國內引發爭議。

「阻止川普聯盟」（Stop Trump Coalition）隨即發起請願，名為「取消川普的國是訪問」（Cancel Trump’s state visit），截至台灣時間3月3日下午4時，連署人數已達9.2萬人。

▲▼ 查爾斯三世邀請川普到英國進行國是訪問，引發英國人民反彈。（圖／路透）



請願內容指出，川普對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的態度表明，他並非英國的朋友，也不是民主的盟友，同時批評道，過去試圖透過奉承川普來鼓勵他做「正確的事情」的策略已經失敗，因此川普不應該接受任何榮譽，這次訪問邀請應該被撤回。

請願發起人柔伊·雅爾迪尼耶（Zoe Jardiniere）在TikTok上發布影片推廣連署行動。她表示，「看到簽名人數不斷增加，真的很有趣。」

她進一步說明，這場請願的導火線正是川普近期「對待烏克蘭總統的態度」。她批評川普「根本就是普丁的傳聲筒」，並未真正捍衛烏克蘭人民對抗俄羅斯侵略的權利。

此外，她還補充，「英國本來就討厭川普，我們也討厭馬斯克，還有那些寡頭資本家，不希望這些人破壞我們的民主體制。」

事實上，川普2019年首次英國國是訪問同樣遭到當地民眾強烈反對，國會請願甚至累積超過186萬人簽名，顯示英國民眾對川普的反感情緒由來已久。