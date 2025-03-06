快訊／撂3打手幫王大陸痛扁司機　四海幫堂主「小阿俊」抓到了

記者邱中岳、陳以昇、莊智勝／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆毆打uber連姓司機，全案經新北檢複訊後，富二代好友游翔閔遭裁定羈押禁見、王大陸則獲500萬交保，另涉嫌動手的3名黑幫小弟則均獲5萬元交保。稍早，目前本案唯一在逃的黑幫份子「小阿俊」已經落網，正帶往永和分局進一步調查。

▲ 四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男稍早落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲王大陸(右)涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

據調查，王大陸2024年4月叫來Uber，未料王卻懷疑連姓司機繞路，且態度不佳，雙方當場發生糾紛，王大陸事後氣得向好友、富二代游翔閔抱怨；游得知後，轉而找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男幫忙。

陳男透過管道取得連姓運將個資、行蹤後，找來均為24歲的彭姓、林姓、李姓3名小弟，鎖定連姓司機後一路尾隨到中和，假藉發生行車糾紛，將連男痛毆一頓，彭姓小弟還拍下影片記錄全程，並傳給小阿俊回報，事後3人均拿到紅包做為報酬。

後因王大陸捲入「偽造病歷閃兵案」，檢警調查其手機後，赫然發現王大陸涉嫌教唆毆打連姓司機，展開偵辦後全案因此曝光。檢警陸續將王大陸、游翔閔、動手的3名小弟等人帶回調查偵辦，唯獨涉案的「小阿俊」仍在逃，並於稍早被警方拘捕到案。