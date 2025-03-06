男遭投資詐騙30萬氣炸！自願當餌再聊2個月　與警合作逮車手

▲男子遭詐騙後轉與草屯警方合作，逮捕詐騙車手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

男子先前遭遇「假投資」詐騙，並與詐騙集團車手面交30萬元，察覺有異後報警求助，並協助警方繼續與對方陸續交談2個多月，在雙方再次約定面交時埋伏現場，並將車手人贓俱獲，全案訊後移送南投地檢署偵辦。

草屯警分局指出，該名男子於去年12月間在社群軟體接觸假投資股票訊息且加入LINE群組，聽信對方高獲利、高報酬話術，雙方約定於12月31日在草屯鎮一家撞球場前面交30萬元；男子事後因心生疑慮，便前往該分局報案求證，經警方說明及分析詐騙集團話術後，確認自己遭到詐騙，並決定以身做餌，與警方合作擔任聯繫窗口，希望將車手繩之以法。

警方表示，經男子與詐騙集團多次交談，於3月4日再次約定於同一間撞球場前面交30萬元；警方埋伏許久後，見詐團派遣偽裝「專員」的車手獨自騎乘普重機車到場時，即一擁而上將其逮捕，並查扣現金30萬元、服務證3張、手機、存款憑條等證據，全案於偵訊後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦。

草屯分局長劉千祥呼籲民眾小心防範網路投資詐騙，切勿相信可疑投資訊息，凡是保證獲利、投資需面交支付，均是詐騙陷阱，可撥打165專線或110報案查證，亦可前往警政署「打詐儀錶板」網站查看相關詐騙案件訊息，以避免被騙；該分局也將持續派員前往各金融機構關懷攔阻及防詐徵候宣導，並至各集會場所防詐宣導，將知詐、識詐知能傳達給民眾，遏止詐騙犯罪。