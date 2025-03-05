「全台下3天」20縣市大雨特報　最冷時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

20縣市大雨特報！中央氣象署預報員李名翔表示，今天到周五各地有機會降雨；預估周四、周五最冷，北部低溫12-13度。

大雨特報：

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣

氣象署今晨持續發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭、花蓮、台東山區及澎湖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨鋒面影響、白天通過，後續華南雲雨區東移，今天到周五各地有機會降雨，又以中部以北、宜花機率較高。

李名翔說，今天東北季風影響，周四冷空氣增強為冷氣團，影響到周日清晨，預估周四、周五最冷，北部低溫12-13度，中南部14度；周六到周日清晨，雨區縮小到北部、東半部。

李名翔表示，周日白天起冷氣團減弱，氣溫回升，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一、下周二偏東南風，雨區以東半部、中部以北山區為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

