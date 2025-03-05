台電雲林區處啟動供電強化計畫　高壓停電降至219件以下

▲台灣電力公司雲林區營業處舉辦「114春季加強穩定供電作為-驚蟄宣誓儀式」，宣誓降低停電事故與穩定供電的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

適逢今（5）日節氣「驚蟄」，台灣電力公司雲林區營業處特地舉辦「114春季加強穩定供電作為－驚蟄宣誓儀式」，由各級長官帶領同仁齊心宣誓，降低停電事故與穩定供電的決心，等候春的回歸，象徵春雷一響不僅是天地間的草木萬物煥然一新，台電人更是精神抖擻，強化守護電力穩定。

台電雲林區處處長龔良智指出，「驚蟄春雷一聲響，大地萬物齊生長」現代則是台電人忙碌起來的日子，過往每年春季配電線路停電事故以鳥獸、樹竹碰觸為主要原因，統計去年高壓停電事故共計267件，今年總公司已訂定雲林區處高壓停電事故要降至219件以下，藉此「驚蟄宣誓儀式」號召同仁齊聚團結一心，加強各項穩定供電作為。

▲台灣電力公司雲林區營業處舉辦「114春季加強穩定供電作為-驚蟄宣誓儀式」，宣誓降低停電事故與穩定供電的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

龔良智強調，將加強穩定供電內容為「裸露設備被覆化改善、開關設備基礎台及孔洞防堵、鄰近配電設備樹木修剪、桿上鳥巢摘除、蟻害防制及鹽害地區礙子清洗」等，亦會以專業協助高壓用戶辦理責任分界點接頭紅外線檢測及高壓盤電驛設定值確認等。

驚蟄宣誓儀式則由電務副處長蘇明利帶領同仁精神抖擻宣讀誓詞「我們承諾，全力以赴，加強鳥巢清除，裸露設備被覆，改善線路弱點，確保供電穩定！」期春雷過後，萬物清新，台電人共同展現努力降低停電事故與穩定供電之決心。副處長蘇明利並強調，宣誓不僅是形式，而是台電人發自內心誓言落實的起手式，春回大地，台電守護電力責無旁貸。