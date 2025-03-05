氣爆第21天！台中新光三越3／6台北增2場特賣會　已安置200員工

記者鄧木卿／台中報導

新光三越氣爆至今第21天，持續啟動安置廠商和員工計劃，繼台中市、台南市推動3場特賣會後，6日起在台北信義新天地和台北南西店一館，再協助廠商設攤，5場累計已有58家廠商、200名專櫃同仁投入職場，照顧員工也服務更多消費者。

▲新光三越明天起在台北新增2場特賣會，累計已協助58個廠商設攤，安置逾200名員工。（圖／記者鄧木卿攝）

新光三越公關協理張家齊表示，台中市部份，分別在台中世界貿易中心展覽場一館（3月1日至11日）和林酒店（3月4日至31日）啟動特賣會；台南市則是在新天地本館6樓（3月4日至26日）。

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明天起在台北新增2場特賣會，包括信義新天地9樓（3月6日至18日）、南西店一館9樓（3月6日至23日），提供廠商夥伴多元的服務渠道，也服務更多消費者。

為了保障消費者權益，台中中港店原定2月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延至今年12月31日；台中新光影城針對票券發售日期為2024年2月1日之後的團體優惠券，優惠有效期限（售出日起算1年內）自動展延1年。

消費者如有相關問題，可撥打「台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，將有專人服務，確保每位來電者都能獲得妥善協助。