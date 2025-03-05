2026「1節日竟沒連假」　她傻：誰在靠北連假的？萬人爽見沒補班

▲原PO發現明年元旦沒有連假。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

才剛放完228連假，有網友發現明（2026）年跨年完，隔天竟要上班，並沒有連4天的假期，讓她崩潰哀號「到底是哪些人在靠北連假的？」文章曝光後，網友直言其實是討厭補班，「連上6天班很累，那寧可不要連假 」、「極度討厭補班，誰想連6天上班！」

一名網友在Threads表示，查看明年元旦在星期四，而「talllkai」網站行事曆顯示，「不再彈性放假，所以沒有連假」，也就是說跨年完，隔天（星期五）要上班，才再放2天周末假日，令原PO崩潰直呼「到底是哪些人在靠北連假的？」

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正因為2023一整年有6個補班日，引發民怨大罵，許多人寧願用特休放假，也不願連上6天，熬到連假出門又面臨人擠人的狀況，事後政府相關單位公布了一條規則，「未來僅小年夜及清明連假會補班」，因此元旦隔天才沒有彈性放假。

底下引來萬人討論，真的超討厭補班，「大家靠北的不是連假，而是要補班」、「靠北的是補班...連上6天班很累，那寧可不要連假 」、「彈性放假若是不用補班，絕對沒有人會反對」、「極度討厭補班，誰想連6天上班！自己去上」、「想連假就自己請吧，比起連假，我更討厭補班」。

其他人則回，「想連假的人：不想補班自己請特休啊；不想連假的人：想連假自己請特休啊」、「不想補班的自己請特休啊，補班那麼爽還在嫌」、「真的不要彈性放假，要放自己放」、「超討厭連假，醫療業哪來的假，學校卻放假，我還要自己請假帶小孩」、「連假搞死我們這些餐飲業服務業的員工！真的不要放」、「醫事人員365天全年無休，連過年都要用抽的，調移休會一直叫我們簽名就是了」。

根據「talllkai」網站行事曆顯示，從預排參考的版本來看，確實元旦沒有彈性連假的話，上班族們會在星期四放1天，星期五則要上班，才會再放周末假期，好處就是大家不用補班。（目前行政院人事行政總處尚未公布，實際仍以政府公告為主）

▼2026年行事曆表，此為預排版本。（圖／翻攝talllkai網站）

