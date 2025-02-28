累積21天假！主管怒了「要求快點休」他求助　網卻不挺：不要自私

▲原PO累積了21天的假。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

基本上工作達一定年限，員工就可以拿到特休。近日則有網友發文透露，他現在累積了21天的假，沒想到卻讓主管不滿，強制要他休掉，因此他實在非常煩惱。貼文曝光後，掀起網友討論，結果其中不少人也是建議他早點把假休掉。

有網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，他現在累積了21天的假，讓主管非常生氣，「說我特休那些都不休，累積太多休假天數，強制要我休掉」。主管還要求原PO，之後3月的新特休進來後，每個月都要請幾天特休。因此他實在煩惱，「請問大大們，怎辦？」

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原PO也在留言處透露，「我們部門特休超多，人資部都在講話，要我們趕快休掉特休。」而他之所以沒有請特休，是因為2月的時候，有同事連休19天，導致他連上好幾天；另一個原因則是，他並沒有打算出國，休這麼多天真的很無聊。

原PO也補充，這21天的假，有7天是特休，其他則是他累積起來的休假，「有補休、有當月休假、有國定休假」。

其他網友看到後，則紛紛表示，「真的很討厭特休不休掉的人，給特休就是為了要你勞逸結合的」、「建議你特休還是加減用掉比較好，因為換錢只是1:1，如果你覺得沒差也沒關係，本來公司就不能強迫一定要休完」、「對啊，你就每個月平均放幾天特休，很困難嗎？人啊，不要太自私，你累積起來一次休，只會造成公司困擾」。

根據《勞動基準法》第38條，勞工工作滿一定期間，雇主或事業單位應給予特別休假，且「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」。