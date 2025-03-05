心靈課程「詐術揭祕」　女曖昧勾人：要上課才能追我喔

▲曾經在POP上課的律師鍾宛蓉，成為吹哨者，協助受害者前往警局報案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

心靈成長課程近日引發廣泛討論，去年6月，心理企業管理公司POP（Psychology of Potential）遭詐欺罪起訴，檢方統計已知的24名受害者，21年間繳交的課程費用從12萬到5百多萬元不等，共計新台幣2,584萬8,980元。3月5日，台北地院再度開庭審理。

《刑法》詐欺罪指犯罪者施用詐術，使他人誤信而蒙受財產損失。然而針對心靈的詐術更加幽微深入，我們追蹤POP超過1年，遍訪多名學員、內部職員，他們皆曾深信老師有能力「處理」人生困境，有人被性騷卻認為是自己的錯，有人渴望獲得愛與認同，有人相信可以提升財富、改善家庭關係。在這個追求成功的年代，人人都渴望家庭幸福、事業成功，卻遭惡意利用，不僅損失財產，心理創傷更難以恢復。

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小美（化名）23歲時，經男友介紹加入POP，「當時男友劈腿，一起上課後好像有了希望，我很想拯救這段感情，希望伴侶關係變好，卯起來報名，3個月花20萬元，上到心理課程4階，一開始會覺得真的很有用。」

從事服務業的Kevin（化名）40多歲時，被曖昧對象K女拉進POP，「那時事業有一些狀況，K女說，她不想跟比她弱的男生在一起，希望我變得更強。這是一個很好的引誘，我就去上課了。」他花費近3萬元購買一門名為「AQ行動力」的課程。

傳銷售課 階級嚴密

POP為「Psychology of Potential」縮寫，中文全名「心理企業管理有限公司」，199年由呂秀金、黃振輝夫婦創辦（當時為POP潛能心理學工作坊），登記為公司，資本額1,100萬元，事業範圍包括管理投資顧問、人力派遣、工商服務、出版、不動產租賃、產業育成等。但熟悉內部經營模式的人都知道，POP販售心靈成長課程，又分為管理、心理2大學院：管理課程號稱激發賺錢能力，心理學院又分12階段課程，稱可處理問題。無論從心理或管理入門，要進階，需兩者皆修。創辦人黃、呂自稱老師，他們的說法是：身心共修才能家庭幸福、事業成功，又稱為「二足尊」。

Kevin渴望結婚，以為自己走上了通往幸福之路，「第一年真的覺得自己很有覺性！」何謂覺性？他自嘲：「應該是對K女還有肖想。」POP員工都知道他在追求K女，「他們會用各種方法吊你，說：『你不來上課嗎？你不是想跟她結婚嗎？』K女也不斷說：『要上課才能追上我喔！』」Kevin買一階又一階的課程，覺得自己快追到K女了。

Kevin為了變得更強，第一堂課的任務就是「拉3個人進來上課」，老師以「激發行動力」「傳愛」為名，要求學員打電話拉親朋好友購買課程，口號是「沒錢也要上課，才能突破貧窮。」Kevin也被迫繼續購買課程，「有各種方式，一堆人圍著你說這個課有多好，我被說過，『你都幾歲了？業績才這麼一點，所以你要來上這門課，告訴你怎麼衝高業績。』下一階課程再推銷更貴的課程。POP的玩法是密集疲勞轟炸，讓你沒有喘息空間，腦筋比較弱的時候就會被攻陷。」

POP設計嚴密階級制度，學員若重複報名同樣課程（稱為複訓）可享半價優惠，還有機會提高地位，經面試當上隊長。「POP塑造成隊長是一個很難取得的位置。我很積極，自然被他們認為是值得栽培的對象。」

其實，隊長是免費的樁腳，背負業績壓力。Kevin當上隊長後變成逼迫學員購買進階課程的角色。「它的課程大綱是看不到的，有一種神祕感，先勾起你的好奇心，讓你進來之後，才告訴你下一階要多少錢。」

這些課程通常為期3到7天不等，共同點為全體集中住宿，必需交出手機，課程中不能喝水、吃東西、上廁所，並發誓保密課程中見聞…種種特徵皆符合LGAT（大團體意識訓練）特點。

掌握個資 創傷列表

2年後，Kevin發現K女早有男友，POP助教、隊長都知情，卻刻意不告訴他，他感覺受騙，「這很像酒店或婚友社的call客手法，安排一些女生，吊你胃口。」

在POP，每個人的欲望和弱點都被利用。小美在POP任職10年，她拿出一大疊資料表格，上面詳細記載每位學員的個資，包含家庭婚姻狀況、情緒狀態、創傷、期望…「每個隊長、助教都有這份資料，沒有任何保密措施。」她隨便指著其中一格，上面寫著：老公是貨運司機，3年前曾吸毒，對家人較火爆，父親外遇，曾想去打小三，現已慢慢接受…小美激動起來，「細節到這種程度！POP要有人推薦才能進來，推薦人會先講這個人的狀況，講師就可以趁課程活動進行『處理』。例如知道她跟先生關係不好，就可以運用、操作，再引導她叫先生也進來上課。對方會覺得很神奇，老師怎麼會知道我心裡的想法？」小美說，所有同學進去都是有一些狀況，他們都相信老師可以幫忙處理，「呂秀金就像一個媽媽，很多人小時候缺乏關注，她會知道你需要什麼，會講你想聽的話。」

▲老師出場時，全體須站起來歡呼恭迎進場。

何謂「處理」？小美解釋，透過演心理劇、挖掘內心，老師會告訴學員可在課程中處理問題，包含工作、婚姻、親子關係、童年創傷…

POP內部的老師僅呂秀金、黃振輝2人，大弟子郭瑞想擔任管理學院講師，正職員工約30人，擔任助教。2018年，呂、黃的兒子黃懷之、媳婦劉純以接班人之姿升格為講師。創辦34年來，若以「心理一階」一年開設12至20班、每班30人為基準推估，學員約2萬人，「P.O.P.黃老師．呂老師」臉書頁面有萬人追蹤。每門課程營收從100多萬到4,000多萬元都有，推估年營收約4億元。

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