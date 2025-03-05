　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心靈課程「詐術揭祕」　女曖昧勾人：要上課才能追我喔

曾經在POP上課的律師鍾宛蓉，成為吹哨者，協助受害者前往警局報案。（AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲曾經在POP上課的律師鍾宛蓉，成為吹哨者，協助受害者前往警局報案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

心靈成長課程近日引發廣泛討論，去年6月，心理企業管理公司POP（Psychology of Potential）遭詐欺罪起訴，檢方統計已知的24名受害者，21年間繳交的課程費用從12萬到5百多萬元不等，共計新台幣2,584萬8,980元。3月5日，台北地院再度開庭審理。

《刑法》詐欺罪指犯罪者施用詐術，使他人誤信而蒙受財產損失。然而針對心靈的詐術更加幽微深入，我們追蹤POP超過1年，遍訪多名學員、內部職員，他們皆曾深信老師有能力「處理」人生困境，有人被性騷卻認為是自己的錯，有人渴望獲得愛與認同，有人相信可以提升財富、改善家庭關係。在這個追求成功的年代，人人都渴望家庭幸福、事業成功，卻遭惡意利用，不僅損失財產，心理創傷更難以恢復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小美（化名）23歲時，經男友介紹加入POP，「當時男友劈腿，一起上課後好像有了希望，我很想拯救這段感情，希望伴侶關係變好，卯起來報名，3個月花20萬元，上到心理課程4階，一開始會覺得真的很有用。」

20250303pol001

從事服務業的Kevin（化名）40多歲時，被曖昧對象K女拉進POP，「那時事業有一些狀況，K女說，她不想跟比她弱的男生在一起，希望我變得更強。這是一個很好的引誘，我就去上課了。」他花費近3萬元購買一門名為「AQ行動力」的課程。

傳銷售課　階級嚴密

POP為「Psychology of Potential」縮寫，中文全名「心理企業管理有限公司」，199年由呂秀金、黃振輝夫婦創辦（當時為POP潛能心理學工作坊），登記為公司，資本額1,100萬元，事業範圍包括管理投資顧問、人力派遣、工商服務、出版、不動產租賃、產業育成等。但熟悉內部經營模式的人都知道，POP販售心靈成長課程，又分為管理、心理2大學院：管理課程號稱激發賺錢能力，心理學院又分12階段課程，稱可處理問題。無論從心理或管理入門，要進階，需兩者皆修。創辦人黃、呂自稱老師，他們的說法是：身心共修才能家庭幸福、事業成功，又稱為「二足尊」。

Kevin渴望結婚，以為自己走上了通往幸福之路，「第一年真的覺得自己很有覺性！」何謂覺性？他自嘲：「應該是對K女還有肖想。」POP員工都知道他在追求K女，「他們會用各種方法吊你，說：『你不來上課嗎？你不是想跟她結婚嗎？』K女也不斷說：『要上課才能追上我喔！』」Kevin買一階又一階的課程，覺得自己快追到K女了。

20250303pol001

Kevin為了變得更強，第一堂課的任務就是「拉3個人進來上課」，老師以「激發行動力」「傳愛」為名，要求學員打電話拉親朋好友購買課程，口號是「沒錢也要上課，才能突破貧窮。」Kevin也被迫繼續購買課程，「有各種方式，一堆人圍著你說這個課有多好，我被說過，『你都幾歲了？業績才這麼一點，所以你要來上這門課，告訴你怎麼衝高業績。』下一階課程再推銷更貴的課程。POP的玩法是密集疲勞轟炸，讓你沒有喘息空間，腦筋比較弱的時候就會被攻陷。」

POP設計嚴密階級制度，學員若重複報名同樣課程（稱為複訓）可享半價優惠，還有機會提高地位，經面試當上隊長。「POP塑造成隊長是一個很難取得的位置。我很積極，自然被他們認為是值得栽培的對象。」

其實，隊長是免費的樁腳，背負業績壓力。Kevin當上隊長後變成逼迫學員購買進階課程的角色。「它的課程大綱是看不到的，有一種神祕感，先勾起你的好奇心，讓你進來之後，才告訴你下一階要多少錢。」

這些課程通常為期3到7天不等，共同點為全體集中住宿，必需交出手機，課程中不能喝水、吃東西、上廁所，並發誓保密課程中見聞…種種特徵皆符合LGAT（大團體意識訓練）特點。

掌握個資　創傷列表

2年後，Kevin發現K女早有男友，POP助教、隊長都知情，卻刻意不告訴他，他感覺受騙，「這很像酒店或婚友社的call客手法，安排一些女生，吊你胃口。」

在POP，每個人的欲望和弱點都被利用。小美在POP任職10年，她拿出一大疊資料表格，上面詳細記載每位學員的個資，包含家庭婚姻狀況、情緒狀態、創傷、期望…「每個隊長、助教都有這份資料，沒有任何保密措施。」她隨便指著其中一格，上面寫著：老公是貨運司機，3年前曾吸毒，對家人較火爆，父親外遇，曾想去打小三，現已慢慢接受…小美激動起來，「細節到這種程度！POP要有人推薦才能進來，推薦人會先講這個人的狀況，講師就可以趁課程活動進行『處理』。例如知道她跟先生關係不好，就可以運用、操作，再引導她叫先生也進來上課。對方會覺得很神奇，老師怎麼會知道我心裡的想法？」小美說，所有同學進去都是有一些狀況，他們都相信老師可以幫忙處理，「呂秀金就像一個媽媽，很多人小時候缺乏關注，她會知道你需要什麼，會講你想聽的話。」

老師出場時，全體須站起來歡呼恭迎進場。（受訪者提供）

▲老師出場時，全體須站起來歡呼恭迎進場。

何謂「處理」？小美解釋，透過演心理劇、挖掘內心，老師會告訴學員可在課程中處理問題，包含工作、婚姻、親子關係、童年創傷…

POP內部的老師僅呂秀金、黃振輝2人，大弟子郭瑞想擔任管理學院講師，正職員工約30人，擔任助教。2018年，呂、黃的兒子黃懷之、媳婦劉純以接班人之姿升格為講師。創辦34年來，若以「心理一階」一年開設12至20班、每班30人為基準推估，學員約2萬人，「P.O.P.黃老師．呂老師」臉書頁面有萬人追蹤。每門課程營收從100多萬到4,000多萬元都有，推估年營收約4億元。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【心靈成長課程2】猥褻性暴力受害者　孕婦被逼向老公下跪道歉
【心靈成長課程3】遭職場權勢性騷8年　POP前講師向勞動局申訴結果出爐
【心靈成長課程4】POP自稱知見心理學　心理師：教科書從未出現這種典派

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭輾頭顱破裂　烏日女騎士當場死亡
快訊／台積電漲30元至1030！　台股大漲逾320點
王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點
即刻生效！加拿大對「美6790億商品」課25％關稅　威脅切斷
雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝
王大陸再爆「跟黑道掛勾」放高利貸　知情人：沒給錢就叫小弟打人
王大陸可能不起訴！　網紅律師揭1原因變傷害罪500萬交保
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
王大陸「富二代打手」起底！柯震東搭肩留影　演藝圈尊稱游董

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

國文課「鞭數十驅之別院」後半段曝光　律師：兒童不宜

蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

還有鋒面！　下波天氣劇變時間曝

心靈課程「詐術揭祕」　女曖昧勾人：要上課才能追我喔

蘆洲最頂小籠包今起絕版！　在地人不捨：吃了35年以後想吃怎麼辦

今「驚蟄」6禁忌　3生肖、3星座快打小人

「全台下3天」20縣市大雨特報　最冷時間曝

爸超商買一堆高梁！他質問反被嗆「是投資」　內行曝：價差10倍

高麗菜價崩！農民開放「10元1顆」自採

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

國文課「鞭數十驅之別院」後半段曝光　律師：兒童不宜

蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

還有鋒面！　下波天氣劇變時間曝

心靈課程「詐術揭祕」　女曖昧勾人：要上課才能追我喔

蘆洲最頂小籠包今起絕版！　在地人不捨：吃了35年以後想吃怎麼辦

今「驚蟄」6禁忌　3生肖、3星座快打小人

「全台下3天」20縣市大雨特報　最冷時間曝

爸超商買一堆高梁！他質問反被嗆「是投資」　內行曝：價差10倍

高麗菜價崩！農民開放「10元1顆」自採

快訊／遭大貨車輾過頭顱破裂　烏日女騎士當場死亡！

父靠重劃翻身、兒嗜賭噴掉50億　土開揭暴富地主真實樣貌

台積電漲30元至1030　台股大漲逾320點

「TOYOTA高級版RAV4」準備大改款！換搭全新省油1.5升動力

阿里山生態天文活動+櫻花季登場　白天入花叢夜間賞星

土地重劃的魔力　「五億高中生」與千名「平民富翁」致富傳奇

醉女躺路中自拍畫面曝　險撞人肉三角錐！好心駕駛閃燈保護她

金門男開車恍神！整輛車開到對向碰撞轎車　女駕駛腦震盪送醫

川普將宣布簽礦產協議？　美財政部長否認

勞氏船級社在台舉辦歐盟燃料法規論壇　助船東應對挑戰與轉型機遇

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

生活熱門新聞

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

「全台下3天」20縣市大雨特報　最冷時間曝

蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

買一堆高梁不喝！爸曝真相：是投資

幫朋友小孩按讚LINE帳號被盜！律師曝詐騙手法

六福村挺受害者「拒絕霸凌主管回任」

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

王大陸不用當兵了？律師：可能性很大

高麗菜價崩！農民開放「10元1顆」自採

「鞭數十驅之別院」後半段曝光　律師：兒童不宜

還有鋒面！　下波天氣劇變時間曝

又有「颮線」壓境！今晚防劇烈降雨、冰雹　下波降溫剩12度

告示牌示警「Google導航是錯的」！一票人點頭

今「驚蟄」6禁忌　3生肖、3星座快打小人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

王大陸家人發聲！親姐許願：事情快過

「全台下3天」20縣市大雨特報　最冷時間曝

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

買一堆高梁不喝！爸曝真相：是投資

幫朋友小孩按讚LINE帳號被盜！律師曝詐騙手法

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面