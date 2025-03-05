美歌手廣州演唱...驚傳有妹子暈倒！竟慘遭集體撿屍超驚悚

▲美國饒舌歌手2hollis日前在廣州舉辦演唱會時，場外發生暈倒女子遭猥褻慘事。（翻自IG+微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日瘋傳一則訊息，美國嘻哈歌手「2hollis」近日在大陸廣州演唱時，會場中有一名妹子粉絲暈倒，但現場的年輕粉絲們不但沒有為她伸出援手，反而對她集體狼性撿屍、猥褻，令人震驚。

抖音有網友拍攝的影片，有網友指出，這名妹子疑似嗑藥，隨後在演唱會會場外暈倒。影片也可見她倒在地上，一動也不動，但誇張的是，現場的年輕男女粉絲把她當成充氣娃娃，有男生當場撿屍性侵，還有女生也開始對她猥褻，甚至把她當成玩具戲弄，完全不顧妹子的身體狀態，不斷對她喊著：「快起來啊」、「醒來啊！」直到後來，終於有救護車抵達現場，才把妹子送至醫院。

▲女子不知何原因路倒在演唱會外頭。（翻攝自抖音）

目前未知妹子的狀態為何，還有網友一度傳出她已病逝的消息，但至今未有任何官方說明。不過消息曝光後，引發網友們震驚，大家紛紛直呼：「一堆禽獸」、「這太誇張了」、「這都是一群社會毒瘤。」

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