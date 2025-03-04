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【廣編】國標天王天后劉家銘、賴慧如幸福共舞　歐德打造17坪超容量夢幻美宅

國標天王天后劉家銘&amp;賴慧如幸福共舞　歐德集團打造17坪超容量夢幻美宅（圖／歐德提供）

【廣編特輯】

圖、文／歐德提供

擁有演員、歌手、主持及國標天后多重身分的藝人賴慧如，與國標天王劉家銘老師婚後買下17坪小宅，空間有限下，如何收納夫妻倆超驚人衣物是最大的苦惱，於是找上專業的歐德設計團隊，量身打造夢幻美宅。

從台中來台北打拼的賴慧如，辛苦多年買下千萬預售屋後，沒想到當初愛上新家的大露臺有22坪，比室內空間17坪還要大，所以一入門運用大面黑鏡，放大視覺及作為全身鏡使用；樑下空間設置玄關櫃儲放鞋履、吸塵器及展示品，賴慧如笑說因為老公劉家銘長的太像「摩艾石像」，平時買來收藏，吵架就變成出氣筒，讓老公直呼「怕怕」。

開放式設計的客餐廚區，大樑及櫃體下方加裝燈條、利用圓弧、格柵，讓公領域開闊敞亮，劉家銘卻忍不住吐槽說「設置酒櫃和紅酒杯架，都是因為老婆愛喝酒」，賴慧如連忙撇清說「我只是小酌啦！」

讓夫妻倆驚豔的是來自義大利的「摺疊式餐桌」，解決擺下不餐桌的苦惱，10秒就能搞定收折的劉家銘，讓賴慧如大讚老公是「高手」；廚房對大門的風水禁忌，運用「霧面隔板」輕鬆化解，讓他們讚不絕口。

最不可思議就屬「更衣室」了，1.45坪的空間可以容納夫妻倆滿滿的表演服、化妝品、書籍、行李箱等，還有空間可以梳化、看書，讓只分配到8件舞衣存放空間的劉家銘，也直呼太神了。

主臥利用推拉門及窗簾作區隔及遮蔽，化解傳統門片佔空間的問題。長虹玻璃結合鏡面、燈條作包包展示櫃，讓夫妻享受甜蜜幸福宅。

揪感心的是，交屋前因為設計師細心提醒浴室「馬桶歪掉」的狀況，讓他們可以即時反應處理，避免日後歪著屁股上廁所的窘境，歐德的高服務品質，讓夫妻倆滿意度爆表。
 

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