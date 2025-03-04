「不是都頂到噴水」他借用妻子舊手機　見鹹濕對話崩潰求償

▲新竹一名男子借妻子舊手機使用意外發現妻子出軌。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／新竹報導

綠光罩頂！新竹一名男子小陸（化名）因手機故障，故暫時使用妻子小芸（化名）的舊手機，不料竟發現妻子與第三者阿達（化名）的親密對話。且對話內容顯示，兩人曾多次發生性關係，小陸痛苦震驚不已，憤而提告求償100萬元。新竹地方法院最終判決阿達需賠償小陸30萬元。

判決指出，小陸與妻子小芸於2005年結婚並育有一子，然而他在2024年3月間因手機故障，暫時改用妻子的舊手機，竟意外發現妻子與小王阿達的曖昧對話，兩人早在2012年即開始不倫關係，且長達數年。期間兩人不僅多次發生性行為，阿達甚至攜妻子與自己的未成年小孩出遊，兩人維持性關係至2017年，直到2022年7月仍有聯繫，對話中頻頻流露愛意與思念之詞。小陸認為，此事件嚴重侵害其配偶權，並造成自己極大精神傷害，因此向阿達提告，求償100萬元精神慰撫金。

阿達則解釋自己是在2012年認識小芸，當時並不知她已婚，且兩人早已無超出朋友之間的關係，即使曾經有親密關係，但也已超過10年，請求權已罹於時效。

但法院審理時發現，被告阿達與小芸不倫時曾拍攝多張臉貼臉、親嘴、擁抱等合照，及依雙方之對話紀錄，阿達於2021年3月間向小芸傳送訊息「2012～這麼長的時間，還是會不舒服」，小芸回覆「我們已經分開三年了好嗎。還有什麼不舒服」，阿達則稱「不只。昨天看照片，最後一次是2017」等語，顯見阿達於2017年間仍與小芸有逾越一般朋友間正常交往之行為。

此外，小芸於2022年2月間主動傳送「昨晚做夢夢到你」、「不然我們還能聊什麼話題。聊你有沒有想我嗎」、「要想我呦」、「我在你心裡呀」等語，阿達則回應「難怪今天有點心悸」、且傳送有性暗示的茄子圖，回以「不止吧，不是都頂到噴水」、「你想我嗎？」等露骨言詞。

法院審理認定，雖然大部分對話為小芸主動發起，但阿達的回應已超出一般異性友誼界線，且他對兩人關係的抗辯不足採信。最終法院判決阿達須賠償小陸30萬元，以彌補其精神損害。