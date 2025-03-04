女山友南投登山「腳趾腫脹」　消防申請空勤直升機救援

▲女性山友攀登可樂可樂安山時，右腳腫脹無法行走，獲空勤直升機成功救援回到平地就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

高姓女性山友赴南投信義鄉登山，3日上午於可口可樂安山三角點因右腳大拇指腫脹而無法行動；南投縣消防局除派遣地面部隊準備挺進現場，也同步申請空勤直升機，花2小時出頭即救出高女回到平地就醫，化解一場虛驚。

南投縣消防局指出，3日上午9時14分接獲許姓山友報案，指出山友高姓女子於可口可樂安山三角點發生右腳大拇指腫脹情形，持續服用止痛藥仍無法消腫，急需救援；縣府消防局第三大隊獲報後啟動救援機制，立即派遣信義及玉山分隊4名人員組隊前往救援。

消防局表示，因地面部隊挺進救援約需4天時間，且天氣預報隔(4)日起山區溫度驟降且轉溼冷有雨，恐增加救援困難，因此再同步申請直昇機協助救援，以爭取救援時效；空中勤務總隊直升機獲報後，於10時47分由臺中清泉崗機場起飛，11時16分到達可樂可樂安山三角點並將高女救出、11時30分降落竹山消訓中心，轉由名間91協助將高女後送醫院。

▲▼現場山友拍攝回傳天氣情況供南投縣消防局參考。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

消防局提醒，近日氣候不穩，大雨過後山路滑難行，從事登山戶外活動的山友們應要備妥齊全登山裝備及登山計畫並注意自身安全，並避免獨攀行為。