台中27歲男醉倒路邊！「背50萬現金」鈔票掉一地　身分曝光

記者鄧木卿、吳佩蓁／台中報導

台中市警一分局公益派出所警員日前接獲民眾報案，指精誠九街有一名男子醉倒巷內，員警到場後發現男子頭部有外傷、全身酒味，身上還帶了50多萬現金。經查該男是27歲紀姓男子，是中古車商，初步研判可能是剛和人完成買賣，開心去慶功飲酒，結果不勝酒力醉倒路邊，雖然紀男在救護過程中劇烈掙扎，所幸警消聯手協助，最終順利將其送醫。

▲台中一名中古車商、27歲紀姓男子，身上帶著50多萬元現金，醉倒路邊不省人事。（圖／記者鄧木卿翻攝）



公益派出所19日清晨5時許接獲報案稱，忠明南路附近有男子大吼大叫，行為異常。巡邏員警立即趕赴現場，並在精誠九街發現一名27歲紀男倒臥地上，帽子壓低遮住臉部，全身癱軟、意識模糊，身上還飄散酒味，整個人爛醉到無法正常對話，且背包內還有50多萬元現金。

▲員警在紀男隨身包包發現50多萬元現金。（圖／記者鄧木卿翻攝）

救護人員趕抵後，發現紀男血壓異常，疑似頭部有外傷，且在掙扎過程中東倒西歪，口袋中的鈔票散落一地，場面狼狽不堪。救護人員欲將其送醫，但他劇烈掙扎，拒絕透露住址，不斷抗拒救援。經查，紀男是中古車商，當晚疑似是與人完成交易後，和朋友聚餐飲酒慶祝，才會身懷鉅款醉倒路邊，所幸最終順利聯繫上家屬，並送醫救治。

▲紀男頭部有外傷，在救護送醫過程不斷掙扎。（圖／記者鄧木卿翻攝）



第一分局長尤啓南提醒，醉酒失去意識不僅危及自身安全，更可能成為不法之徒的目標。警方呼籲民眾量力而行，並留意身邊親友狀況，若發現疑似危險情境，應及時報警，以免憾事發生。