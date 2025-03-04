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中華眷總臺中市分會成立！山東同鄉會理事長徐家輝　當選第一任理事長

中華眷總臺中市分會2/28舉辦成立大會（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲繼桃園、新竹分會於2024年第四季陸續成立，臺中市中華眷村文化發展協會2月28日舉辦成立大會。（圖／中華眷村文化發展總會提供）

生活中心／綜合報導

繼桃園、新竹分會於2024年第四季陸續成立，臺中市中華眷村文化發展協會成立大會暨第一屆會員大會，2025年2月28日早上10點在臺中市北屯區新天地崇德旗艦店舉行，吸引臺中市各地眷村子弟到場響應支持，由臺中市山東同鄉會理事長徐家輝當選第一任理事長！

成立大會上貴賓冠蓋雲集，中華眷村文化發展總會趙怡理事長親自率領總會重要幹部出席恭賀，包括顧委會主任委員孫慶餘、祕書長李慶平、副秘書長李天鐸及孟繁珩、理事郭克智和楊慶永。而立法院副院長江啟臣、前陸軍總司令陳鎮湘上將、前臺中市長胡志強、退將總會總會長楊學仁中將、前臺中市黃復興黨部主委羅際勳將軍、南華報董事長兼社長賴連金、中報雜誌社長劉連皋、楊欽亮總編輯、立法委員楊瓊櫻及羅廷瑋、臺中市議員李中及沈佑蓮、前議員楊正中、太平區青工會會長周其家等人，皆親臨會場力挺。

首屆臺中市中華眷村文化發展協會理事長徐家輝致詞表示，眷村的移民文化是中國近代史上極其重要的一環！大眷村就是一個小中華；中國大江南北的文化，在台灣這塊大溶爐的土地上匯聚融合，造就今日台灣多元社會包容的文化特質。眷村文化就是中華傳統優質文化的縮影，「保存、傳承、發揚」臺灣獨特寶貴的眷村歷史文化，眷村子弟責無旁貸！不僅為「未來的臺灣年輕人」留下珍貴的史實及尋根的軌跡，更期望讓社會大衆知道：其父兄長輩、國軍將士及其家屬，為台灣付出的血汗青春、犧牲奉獻，奠定臺灣長達70餘年的繁榮發展。我們要重建歷史記憶與真相，使眷村文化成為社會正義的「一盞明燈」。這正是成立協會的目的。今天很感謝各位長官到場見證。

中華眷總臺中市分會2/28舉辦成立大會（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲臺中市中華眷村文化發展協會特聘胡志強（中）擔任顧問委員會榮譽主任委員，由總會理事長趙怡（右1）、臺中首屆理事長徐家輝頒發證書。（圖／中華眷村總會提供）

深受愛戴的前臺中市長胡志強則直言，自己在眷村長大，沒有眷村、沒有在座兄弟姊妹，就沒有胡志強！現在台灣眷村文化不受重視，所以我們要團結一致，一起努力把眷村文化傳承下去。

立法院副院長江啟臣也認同眷村文化無論在中華文化或台灣文化中，都是很重要的！他指出，雖然台灣目前已經找不到保存完整的眷村，但它一直深植人心，這就是文化可貴的價值。臺中分會成立了，期許它未來跟總會、其他分會一起攜手，將眷村文化發揚光大。

中華眷總臺中市分會2/28舉辦成立大會（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲臺中市中華眷村文化發展協會成立，立法院副院長江啟臣（左1）、前陸軍總司令陳鎮湘上將（左1）、前臺中市長胡志強（中）皆親臨祝賀。（圖／中華眷村總會提供）

中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，1949年有一百二十萬人跟著政府來台，他們對台灣有絕大的犧牲與貢獻，也奠定台灣國富民強的基礎。面對特定人士對於這段歷史的抹黑，我們要為其辯證、挺身而出，也要捍衛和傳承眷村文化主體的中華文化傳統價值觀。總會成立一年多來，我們籌辦論壇，讓眷村二代、三代對談，也持續揭露1949年的真實歷史，還建置網站、出版會刊、成立桃園和新竹分會。而台南、嘉義、屏東、上海和洛杉磯等分會，也將於今年陸續成立。台中是眷村重鎮，今天台中分會的成立，將是眷村文化推廣的重要里程碑，未來讓我們攜手前行。

中華眷總臺中市分會2/28舉辦成立大會（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲中華眷村文化發展總會顧委會主任委員孫慶餘（左）捐贈5萬元，支持臺中分會，由新上任徐家輝理事長代表受贈。（圖／中華眷村總會提供）

在成立大會上，中華眷村文化發展總會顧委會主任委員孫慶餘也特別捐贈5萬元，支持臺中市中華眷村文化發展協會，由新上任徐家輝理事長代表受贈。此外，中華眷村文化發展總會也特別聘請胡志強擔任顧問委員會榮譽主任委員，希望借助他的知名度和聲望，整合全台眷村子弟，一起復興中華文化和眷村文化。

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