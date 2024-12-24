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新竹、桃園眷村世代齊聚　暢談文化傳承與未來展望

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲眷村世代對話座談會21日在新竹玄奘大學舉辦，探討眷村文化的傳承與發展。（圖／中華眷村文化發展總會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

新竹市中華眷村文化發展協會與桃園市眷村文化發展協會共同主辦的「眷村世代對話座談會」，12月21日在玄奘大學舉行，由新竹市中華眷村文化發展協會理事長周德華、桃園市眷村文化發展協會秘書長胡世詮主持，並邀請到中華眷村文化發展總會理事長趙怡、中華眷村文化發展總會秘書長李慶平、北一女中國文老師區桂芝、國立宜蘭大學博雅學部教授陳復等貴賓，以及眷村第二代、第三代代表齊聚一堂，共同探討眷村文化的傳承與發展。

本次座談會以世代交流為核心，聚焦於眷村文化的傳承方式，及對新竹、桃園兩地眷村協會的建言等議題，與會者透過經驗分享與意見交流，激盪出許多寶貴的觀點。

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡也出席座談會，聆聽不同世代的意見。

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲新竹市中華眷村文化發展協會理事長周德華說，要讓大眾理解眷村的重要性，是一項重要課題。

新竹市中華眷村文化發展協會理事長周德華在致詞時表示，舉辦本次座談會的目的是希望將那個年代的故事與精神傳承下去。他強調，在物質匱乏的年代，眷村第二代養成了務實、團結、互助、克難的精神，這些都是相當珍貴的特質。然而，隨著時代變遷、眷村逐漸消失，如何讓未曾親身經歷眷村生活的社會大眾，理解眷村文化的精髓，並進而延續這份精神，是一項重要的課題。周理事長認為，除了口述歷史，更應該透過親身體驗與感受，才能真正讓年輕一代體會眷村文化的重要性，但要如何「身歷其境」，則是協會未來要思考的重要課題。

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲桃園市眷村文化發展協會秘書長胡世詮指出，文化保存不易，協會期許用平易近人的方式，讓後輩了解眷村文化。

桃園市眷村文化發展協會秘書長胡世詮指出，桃園是眷村大市，擁有上萬戶眷村家庭，現今仍保存著部分極具特色的眷村。甫於十月成立的桃園市眷村文化發展協會深知文化保存並不容易，因此將致力於以平易近人、接地氣的方式，讓更多人認識並了解眷村文化。胡秘書長分享道，美食是相當容易被大眾接受與流傳的文化載體，眷村菜融合了八大菜系，不僅是生活的一部分，更是展現眷村文化的一種形式。未來，協會也考慮打造「眷村一條街」，以更具體的方式呈現眷村風貌，讓後輩能夠認識眷村。

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲北一女中區桂芝老師也支持眷村文化應被保存與流傳。

當日受邀的貴賓還有北一女中國文教師區桂芝，她表示，自己小時候住在眷村隔壁，對於眷村也算是有相當程度的認識與體會，可以算是半個眷村人，十分贊同眷總想傳承眷村文化和中華文化的理念。她認為眷村人、外省人就是中華文化的擺渡人，將文化的內涵和底蘊弘揚，以提升後代對文化的認同。

新竹、桃園眷村世代齊聚 暢談文化傳承與未來展望（圖／中華眷村文化發展總會提供）

▲宜蘭大學陳復教授認為，眷村文化是中華文化的重要組成部分，很高興眷總的成立凝聚了台灣各地的眷村人，一起為文化保存努力。

國立宜蘭大學博雅學部陳復教授則從更宏觀的角度闡述了眷村文化的重要性。他提到，在中華眷村文化發展總會成立之前，散居各地的眷村人如同散沙，較容易被邊緣化與遺忘。總會成立後，凝聚了眷村人的力量，大家有了共同的目標，並貢獻各自的專長，一同為眷村文化的傳承而努力。陳教授強調，眷村是在一個獨特的時空背景下誕生的，其文化內涵豐富多元，可從文學、建築、軍事、食物等十個層面進行深入研究。他認為，眷村文化是中華文化的重要組成部分，眷村總會則肩負著繼往開來的重任。

作為眷村第三代的韓薇，從小聽著父母親分享兒時在眷村的點滴，讓她也對眷村有著一份濃厚情感。她認為，眷村文化的傳承不是一蹴可幾，相信經過長時間的堆疊，一定能開枝散葉。

在座談會尾聲的提問討論時間，新竹區眷三代子弟熱心提出建議，他們認為想要吸引年輕世代參與眷村事務及活動，要有方法及媒介，由於年輕世代是3C產品的重度使用者，所以很多資訊必須數位化，若能結合最新科技，有所創新，定能強化年輕人了解眷村的動機。

本次座談會透過不同世代的對話，不僅凝聚了眷村人的共識，也為眷村文化的未來發展提供了新的方向。與會者期盼未來能有更多類似的交流活動，共同為保存與傳承珍貴的眷村文化而努力。

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