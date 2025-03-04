國道1號4車連環撞翻覆　車頭近乎全毀！2駕駛輕傷

記者翁伊森、黃翊婷／嘉義報導

國道1號南向274.9公里（嘉義鹿草路段）4日凌晨1時50分發起一起4車連環撞事故，一名小客車駕駛疑似精神不濟、操作失當，撞上外側護欄後，波及另外3車，造成2名駕駛輕傷。警方表示，4車駕駛酒測值均為0.00MG／L，呼籲用路人切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

▲車輛嚴重毀損。（圖／記者翁伊森翻攝，下同。）

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，國道1號南向274.9公里（嘉義鹿草路段）4日凌晨1時50分發生一起交通事故，一名駕駛疑似因為精神不濟、操作失當，先是撞上外側護欄後橫停於外側車道，隨即遭後方行駛於外側車道的小客車撞上，車子停在中線車道，接著又被一輛小貨車撞上。

▲該車車頭近乎全毀。

3車撞成一團之後，又有一輛小貨車因為駕駛閃避不及撞上。這起連環撞事故一共造成2名駕駛受到輕傷，經送醫治療已無大礙。

警方表示，4車駕駛酒測值均為0.00MG／L，詳細的車禍原因仍有待進一步調查釐清。另外，警方也提醒用路人開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如果有身體疲累或不適等狀況，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人的交通安全。

▼事故現場畫面。